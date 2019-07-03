柯文哲赴上海雙城論壇 交流市政關心居陸台灣人

台北市長柯文哲（前）3日率團搭機前往上海參加雙城論壇，他在出發前拿出預備的新聞稿表示，兩岸目前沒有正式的溝通管道，這也顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年7月3日

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）台北市長柯文哲今天率團搭機飛上海參加雙城論壇，柯文哲說，自己想的是台灣整體利益，以及人民最大福祉。參加雙城論壇，除了市政上的交流，最主要是關心在大陸的台灣人。

柯文哲早上率團搭機前往上海，他在出發前拿出預備的新聞稿表示，這次參加雙城論壇，除了市政上的交流，最主要的目的就是關心在大陸的台灣人。兩岸目前沒有正式的溝通管道，這也顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。

柯文哲表示，「目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬居住在上海，而在台灣的陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次」，在彼此緊密互動狀態下，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題時直接討論解決。

柯文哲指出，就兩岸目前僵局來說，必須想辦法緩和當前局面。兩岸間確實存在很多問題，但不應讓其影響兩岸的合作交流及和平發展。有交流才有善意，有善意才能去化解僵局。就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

他說，在兩岸關係上，一向主張「5個互相」，要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最重要的要互相諒解。兩岸在文化或經貿上互動頻繁、關係密切，但政治上的長期分隔已超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中，應以更多的時間，用更寬容跟體諒的心態看待彼此歧異。

柯文哲表示，中國大陸自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP已成長9倍，躍升世界第二大經濟體，中國在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差，而台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲說，自己相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「5個互相」的重要性。

柯文哲指出，希望藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

柯文哲表示，健保制度是台灣了不起的成就，台灣沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外。希望能比照過去成功的模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會（WHA），並比照過去的例子再次參與國際民航組織（ICAO）。

他說，台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的，海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識，除保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。

台灣國辦公室主任陳峻涵今天也前往機場，並在柯文哲受訪時高喊口號抗議，但隨即遭到航警局員警帶離現場。（編輯：張芷瑄）1080703