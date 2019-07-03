吳敦義指民進黨不顧民生 總統：失格了

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）針對國民黨主席吳敦義批評「民進黨所推法案，都為獲取選舉利益，不顧民生」，總統蔡英文今天表示，民進黨現在通過法案是為國家利益與改革，吳敦義說法有失公允，也失格了。

蔡總統今天到新竹縣新豐鄉的養豬戶視察，媒體問到國民黨抨擊國家財政的看法，蔡總統先輕嘆一口氣說，「雖是國民黨的初選，但她的出現比例好像比任何人都高」，之後再酸國民黨總統初選參選人郭台銘。

總統說，「她不知道郭董是如何賺大錢，不過單看這次初選鋪天蓋地的文宣，可發現郭董確實是會花大錢的。」

蔡總統表示，在國民黨黨內初選，藍營應把作為政黨的價值與給台灣的責任說清楚，不要針對性對執政者進行沒道理、空泛、情緒性的批評與謾罵，這並不是好現象。

總統指出，雖然國際情勢稍有變化，但國家經濟仍維持穩定成長，稅收有增加，政府一直都謹守財政紀律，才有空間進行減稅、實施各項社會福利來照顧年長者、青年與學生。

蔡總統結束在新豐鄉畜牧場訪查後，前往新竹縣竹北市新社保安宮參拜，在保安宮也湧入不少支持者。

總統向民眾表示，她執政3年多來，前半段進行改革、打基礎，但看不到成績，也不知道是否會成功，因此，去年選舉選不好，但政府也盡快找出盲點，再加上今年政績逐一出現，讓民眾有感政府「在做事，且很會做事。」

「現在做台灣人很有面子」蔡總統表示，台灣已從亞太防制洗錢組織觀察名單移除，顯示政府打擊不法犯罪，杜絕洗錢的努力獲國際肯定。另外，台灣遠洋漁業被歐盟舉的黃牌警告也移除，台灣國際形象大幅提升。

總統談及，針對香港現在狀況，沒有主權，連要有民主的生活，都得由別人來決定，這不是台灣人要的，台灣人要的是，能由自己決定未來，能守住自由、民主，也守住台灣。

蔡總統在場向民眾喊話，她說，選戰繼續運作，一定有很多假消息，甚至有不實謠言，她希望民眾都能加入她的LINE，她會透過LINE告訴民眾事實、真相，也請支持者為她澄清假消息。（編輯：李錫璋）1080703

總統蔡英文（前左4）3日在新竹縣新豐鄉的畜牧場訪查結束後，前往竹北市新社保安宮參拜。中央社記者郭宣彣攝 108年7月3日