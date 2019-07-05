最強戰車M1A2軍購案將有好消息 軍方盼儘早獲得

（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍向美國採購108輛M1A2戰車，媒體今天報導，相關行政程序本週已完成，近日將正式宣布這項訊息；國防部發言人史順文回應：「樂觀其成，希望能夠儘早獲得。」

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車，但因使用年限已超過20年，軍方向美國採購首批108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

據自由時報報導，M1A2戰車案已經在本週跑完各項行政程序，將在近日內正式宣布這項好消息，宣布的日期是樂觀而清晰可見的；史順文回應：「樂觀其成，希望能夠儘早獲得。」

針對這項軍售案，國防部6月6日曾發布新聞稿表示，有關108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈等4項軍購案，國防部已提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

軍方人士接受中央社訪問時表示，由於M1A2戰車有超長、超寬、超重等問題，並不符合一般道路、鐵路及高速（快速）道路規範，也無法採用傳統板車運輸，因此擬採購M1A2專用的運輸載具，才能符合相關規範。

軍方人士說，軍方已啟動前置作業，較為特別的是，由於M1A2尺寸龐大，國軍現有的二級、三級保修廠並不符合需求，因此美方人員已派員來台實地勘查，並給予意見，國軍屆時召開會議後，將針對保修廠、聯外道路、油庫補給等項目進行修正，以符合所需。

針對M1A2的彈藥籌獲方式，軍方人士表示，為建立國防自主的能力及縮短獲得時程，目前軍備局第202廠已具備105公厘戰車彈產製能量，因此規劃現有戰車彈生產線，循工業合作技術及自行研發等方式，建立M1A2使用的120公厘戰車彈產能。

另外，若M1A2發生損壞，為了可以及時拆解維修，並在修復後實施組裝及測試作業，而不需要耗時送回美國，已針對砲塔及砲管、全車動力系統、戰車熱像暨射控系統生產組裝及測試技轉等項目，納入國防工業合作資料庫中建立自主維修保養能量。

民進黨籍立法委員管碧玲也在臉書上表示，M1A2主力戰車的引進，將是美國視台灣為戰略盟邦的強烈宣示，具有國防與外交上的重大意義。

管碧玲說，這次軍購還有一項重要項目，就是250枚刺針飛彈，這也是刺針飛彈首度賣給台灣。管碧玲也說，其實美國已經有賣給台灣車載型聯裝「復仇者」飛彈，但單發，可單兵肩射的刺針飛彈更具機動性與奇襲性，面對強敵必須採不對稱作戰時，刺針飛彈可在小型船艦、樹叢、巷道、掩體等處，對來犯敵軍給予致命的攻擊。

但管碧玲也認為，250枚的數量還不夠，台灣應該再補強，甚至自行研發這種能對抗侵略的致命武器。（編輯：蘇志宗）1080705