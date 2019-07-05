槓郭台銘國家養孩子政策 朱立倫提新12年國教

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，公托與公幼可銜接小學，成為「新12年國教」，讓家長更安心更敢生。國家經費若充裕，應解決低薪問題，解決少子化問題只有全方位的做，不只是幫忙養孩子。

關於育兒政策，國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出新生兒0至6歲國家養的政見，針對短期財源將盤點七大基金之外的現有作業基金，也將徵收富人稅，及盤點目前各縣市不同的預算。

朱立倫今天下午參訪新北市公共托育中心時受訪表示，兒童托育政策應該採取公平合理的方式，高所得的就自己養或讀私幼，中所得可由國家幫忙，政府全力做好公托公幼，或提供部分津貼，低所得則全額補助，讓國家來養。

朱立倫指出，公托與公幼可銜接小學，成為「新12年國教」，讓家長更安心，也更敢生。

朱立倫表示，他在擔任新北市長任內首創公托中心，一步一腳印將閒置教室改造為公托與公幼，至今公托已達62間，幼兒園也多了400多班；雖然直接發錢最簡單，但還是要腳踏實地，以務實的方式協助。

朱立倫指出，國家經費若充裕，也應該用在提升年輕人的工作條件，讓低薪問題獲得解決，或是多給年輕人創業的機會，只有全方位的來做，而不只是幫忙養孩子，才能夠解決少子化的問題。

針對郭台銘稱自經區根本沒有用，要直接到白宮去簽自由貿易協定（FTA）。朱立倫表示，郭台銘當然比較豪氣，希望直接跳躍到一個程度，但經濟的作法是一步一腳印。自經區是一個階段性任務，讓未來全台變成自貿島。

朱立倫指出，自經區現在是日本、韓國、中國大陸還有很多國家都在推的政策，一定是階段性、有價值的，對吸引台商回台與很多產業都很有幫助。

對於有韓粉認為7日在凱道舉辦的反鐵籠公投遊行活動是在幫郭台銘造勢，朱立倫表示，他認為不用特別這樣想，這是為台灣、為民主努力，是由國民黨主導遊行，幫國民黨團結與凝聚共識。

此外，面對鐵路警察李承翰遭刺殉職，郭台銘今天提出4點補救措施，分別是調整增加鐵路警察員額，彌補目前線上警力不足；支持員警執勤時正確大膽使用警械；全力支持員警面對正確使用警械後所滋生之後遺問題；適時更新改善員警應勤裝備。（編輯：楊凱翔）1080705