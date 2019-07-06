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郭台銘屏東開支票 當總統高鐵延伸屏東

最新更新：2019/07/06 13:54

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）前鴻海董事長郭台銘今天到屏東為競選總統造勢，他在屏東市慈鳳宮廟口開講時表示，他已很多年沒有到屏東，因為屏東交通不方便，如果當選總統，一定優先把高鐵延伸到屏東。

郭台銘首次到屏東造勢，第1站到屏東市慈鳳宮參拜媽祖，受到支持者的熱烈歡迎，擠著拍照、跟他握手，郭台銘在廟口開講時表示，他已經很多年沒有到屏東，屏東的交通不方便，交通是最重要的，沒有交通，經濟就不方便。

他說，民進黨執政不管總統、行政院長、立法院長都是屏東人，為何不趕快將高鐵延伸到屏東，他實在想不通，他如果當選總統一定優先將高鐵延伸到屏東，作為屏東的基礎建設。

郭台銘昨天在高雄說，鴻海要在高雄投資高速運算中心，但約高雄市長韓國瑜動土，韓國瑜都說沒時間。媒體詢問郭台銘會不會再約韓國瑜，郭台銘表示，他現在已經不在鴻海，但他會請鴻海盡速處理。

郭台銘話鋒一轉表示，他們蓋這工廠是全世界最先進的高速運算中心，全世界都在爭取，如果高雄不重視，桃園也在爭取，現在有一部分的產品在桃園做，就看誰更重視問題，他在美國投資，美國總統就很重視，拚經濟要用行動來表現。

他說，今天台灣面臨經濟問題、兩岸不和平、中美貿易戰爭影響，全球經濟結構大轉型，台灣要選一個懂產業、懂經濟的人才能快速做決定。過去政治人物談太多口水，真正要能夠把經濟技術化為民生成果，需要懂經濟科技的人來做，他覺得他最適合，任何庶民經濟都能夠用高科技呈現。

現場有1名郭粉製作了「世界富豪慈善捐款排行榜」，郭台銘全台第1、全球第6，看板上還寫著「富豪何其多、做到有幾人、大愛真英雄」、「只做事不造勢」，郭台銘看到後，主動說要跟這名郭粉家庭合照，因為他們「很用心」。

郭台銘結束慈鳳宮行程後，隨即到東港東隆宮參拜並進行廟口演講，同時到新園鄉的基金會座談，全程陪同的有前立委蘇清泉、王進士及前內政部政務次長簡太郎等人。（編輯：吳佳穎）1080706

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