蘇揆哽咽回憶美麗島大審 籲守護台灣民主自由

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長蘇貞昌今天回憶美麗島大審時為總統府秘書長陳菊辯護時，陳菊不畏死刑的身影，一度哽咽。蘇貞昌說，台灣終於掙脫威權，如今面對中國威脅，要堅定、勇敢，維護民主自由。

促進轉型正義委員會日前公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，包含「美麗島」雜誌社成員、前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、前民進黨主席施明德及「自由中國」雜誌社成員雷震等在內，共2006人。

促轉會今天下午以「跨世代見證」為主軸，為第三、第四波撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式。包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、文化部長鄭麗君、促轉會主委楊翠等人出席見證。

蘇貞昌致詞時表示，40年前美麗島事件軍法大審，當時他是一名年輕律師，看著陳菊在審判最後階段，面臨被起訴唯一死刑，高座堂上的軍法官，倨傲的問這些被告最後有什麼話講。

蘇貞昌回憶起這段往事一度哽咽，他說，他到今天還清楚的記得，陳菊當時才28歲，已經為民主運動奮鬥10年，面對唯一死刑，只平平靜靜、慢慢地說，她沒什麼財產，只有一台相機，請交給她弟弟。

蘇貞昌說，他至今仍然記得陳菊的身影，就是那股力量，讓他們這群年輕律師，敢在肅殺的軍事法庭上，告訴軍法官，「他們沒有叛亂，不能亂判，否則人民會用選票另作審判」。

他說，後來這些政治犯進入大牢，他們的家屬、辯護律師一代一代站出來，獲得高票支持，走上跟國民黨對抗的路上，因為有這麼多勇敢堅定的台灣人民，才能培養一代一代的台灣人，堅守這塊土地。因為總統蔡英文的堅毅、勇氣，且台灣人民用過半選票，讓民進黨立委過半數，今天才能有促轉條例通過、促轉會成立，這就是人民用選票另作審判的真正意義。

蘇貞昌表示，看看中國和香港，台灣人民能夠在自己的國家和土地上掙脫威權，如今卻面對更大的威權企圖前來。中國已經公開宣布「九二共識台灣方案」，許多政黨的主席跑到中國，中國的官員正式告訴世界說已有協議，當年威權統治的國民黨現任主席說，一執政就要簽訂和平協議。看看簽和平協議的維吾爾族跟西藏人民，被關進勞改營洗腦，看看承諾香港50年不變的中國，今天如何對付香港人民。

他說，台灣人用多少年的努力，才讓這個曾經關押、刑求、凌虐、殺害人民的地方，成為國際知名飯店；當台灣面對更大威權的時候，就像民進黨旗圖案，台灣站在十字路口，要怎麼走，只有台灣人民努力、堅毅，才能往前走下去，才能同樣頂著這片天、守住這片地，才有平安，才能一代傳一代，才能代代傳。

蘇貞昌指出，雖然台灣這一步走了40年，實在有夠漫長、有夠痛苦，但也要呼籲所有台灣人民更加堅定，守住這非常不易拿到的自由民主，當中國正在武力威脅台灣，當香港人民為了自由民主，要面對槍彈、面對打壓、面對痛苦的時候，台灣人民更要堅決維護自由跟民主。

他表示，「蕃薯不怕落土爛，僅求枝葉代代傳」，台灣人要堅定、勇敢、看清楚，知道民主自由不簡單；希望台灣人團結、打拚、向前行。（編輯：蘇志宗）1080707