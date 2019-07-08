媒體問怕不怕郭韓 蔡總統：他們比較怕我吧

總統蔡英文（前中）8日到新北市議會和黨籍議員舉行便當會，接受媒體訪問時被問及國民黨總統參選人郭台銘、韓國瑜都自稱是蔡總統最怕的對手；蔡總統回應，她沒有怕誰的問題，「看起來是他們比較怕我吧」。中央社記者王鴻國攝 108年7月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）總統蔡英文今天接受媒體訪問時被問及國民黨總統初選參選人郭台銘、韓國瑜都自稱是蔡總統最怕的對手，蔡總統回應指出，她沒有怕誰的問題，「看起來是他們比較怕我吧」。

蔡總統中午前往新北市議會與民主進步黨籍市議員舉行午餐便當會，聽取基層意見。蔡總統受訪時，媒體問到郭、韓都自稱是她最怕的對手。對此，蔡總統表示，她沒有怕誰的問題，倒是覺得「他們比較怕我吧」。

蔡總統指出，這段時間以來，郭、韓齊心協力，在不同的機會場合都在批評或攻擊她，「看起來是他們比較怕我吧」。

對於郭台銘聲稱要送國旗帽一事，蔡總統表示，郭董就是郭董，好像每件事都要用郭董的方法來做。總統出訪有一定規格及作為，隨身都會佩戴有國旗的小徽章。事實上，有很多場合是不適合戴帽子的。

至於郭台銘要求公開競選費用，蔡總統指出，這沒有問題，她倒是覺得郭的花錢方式有舖天蓋地感覺。她所有的費用都有名目、有記錄，她也絕對沒有使用國家資源。

對於韓國瑜建議徵兵募兵並行的說法，蔡總統表示，韓國瑜對整體國軍兵源理解是不足的，現在募兵兵源充足，應募者早已超過需要的兵源。

蔡總統指出，如今很多年輕人認為加入國軍是生涯很好的選項，兵源品質愈來愈好。韓國瑜的觀察不正確，憲法也規定，政府在需要的情況下依然可徵兵，未來會持續強化後備軍力，整體兵源或服役人員的數量、質量都在持續精進。

有關中研院前院長李遠哲認為蔡總統需要反省一事，蔡總統表示，「我們尊重他的看法」。（編輯：戴光育）1080708