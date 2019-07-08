締結姐妹市賀文稱台灣總統 府：不需做政治解讀

（中央社記者葉素萍台北8日電）媒體報導，宜蘭市與美國洛克維爾市簽約，締結姐妹市，總統蔡英文以台灣總統之名，已準備好賀文，並親自簽名，交由市長江聰淵帶往美國。總統府今天說，稱呼模式不需要做政治解讀。

聯合報日前報導，宜蘭市將與美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)簽約，締結姐妹市，蔡總統還以台灣總統之名，已準備好賀文，並親自簽名，交由宜蘭市長江聰淵帶往美國。

這份文件上印著台灣總統President of Taiwan（R.O.C.），並有蔡總統簽名。網路上出現質疑聲音，認為蔡政府擅改國號。

總統府晚間指出，這件賀文是由宜蘭市公所準備，並請蔡總統簽署，文件上所載雖有國名縮寫「R.O.C.」，但仍非屬中央或總統府的文件。總統府在正式文書中都使用President,Republic of China（Taiwan），沒有例外。

總統府解釋，相關稱呼模式，在2016年蔡總統訪問巴拿馬的時候就有被討論過。當時蔡總統就說，2300萬人選出來的總統，以台灣的總統稱呼並不為過，這也是國際上很多人、很多媒體對國家元首的稱呼，不需要做政治的解讀，衍生不必要的困擾。（編輯：李信寬）1080708