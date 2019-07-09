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美大規模對台軍售
美國國務院7月8日宣布批准M1A2艾布蘭戰車及可攜式刺針防空飛彈與相關設備支援等2項對台軍售，總額超過22億美元，並由國防部正式通知國會。
美大規模對台軍售
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美大規模對台軍售2/8

美售台M1A2戰車 外交部：助落實整體防衛作戰

最新更新：2019/07/09 10:06
美國國務院批准售台M1A2艾布蘭戰車（圖）等2項軍售，總額逾22億美元。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）
美國國務院批准售台M1A2艾布蘭戰車（圖）等2項軍售，總額逾22億美元。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）美國國務院批准售台M1A2艾布蘭戰車等2項軍售，總額逾22億美元。外交部今天表示，感謝美方逐步落實對台軍售常態化機制；這次採購對於提升台灣自我防衛能力，及落實國軍整體防衛作戰概念，具重大意義與助益。

外交部發布新聞稿表示，美國政府依照台灣關係法持續軍售台灣，並不會對兩岸關係造成影響；相反地，強化台灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。

美國國務院發布新聞稿表示，批准2項對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），美國國防安全合作署（DSCA）並已正式知會國會。這2項對台軍售案包括總額達20億美元的M1A2艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

外交部表示，美國政府於美東時間8日向美國國會發出最新對台軍售通知，內容包括108輛M1A2戰車、拖式、標槍反裝甲飛彈及刺針飛彈等項目，並包含這些武器的零配件及後勤維修。外交部對此表示歡迎，並對美國在台灣關係法立法40週年之際，持續以具體作為履行該法及「六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷感謝。

外交部表示，這是美國總統川普（Donald Trump）上任以來第4度對台軍售，也是繼今年4月美方提供台灣飛行員訓練及路克空軍基地F-16戰機升級維修套案後，第2度對台軍售，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視與持續履行對台安全承諾的堅定決心。政府感謝美方逐步落實對台軍售常態化機制，使台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

同時，外交部指出，近來中國不斷以恐嚇言論及軍事挑釁行徑破壞區域內的和平及穩定，台灣位處於中國野心擴張的最前線，承受北京無所不用其極的壓力與威脅。這次台灣採購M1A2戰車及各式飛彈，對於提升台灣自我防衛能力，以及落實國軍整體防衛作戰概念，具有重大意義與助益。

此外，外交部表示，美國國防部於6月公布的「印太戰略報告」中，重申台灣關係法的對台承諾，更指出台灣是美國有能力且可靠的天然夥伴。

外交部說，台灣做為印太區域中負責任的一員，將加速國防投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係，共同捍衛區域內以規則為基礎的國際秩序，並守護台灣的自由民主價值。（編輯：黃國倫）1080709

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