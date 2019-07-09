美售台M1A2T戰車 綠委：台美關係升溫

（中央社記者王揚宇台北9日電）美國國務院宣布批准2項對台軍售，總額超過22億美元。民進黨立委王定宇今天說，這項軍售在蔡總統出訪過境美國前公布，正面肯定台美關係升溫，也顯示美方對中共的反彈考量降低。

美國國務院發布新聞稿表示，批准2項對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），美國國防安全合作署（DSCA）並已正式知會國會。這2項對台軍售案包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

對於這次軍售案，立法院第9屆第7會期外交及國防委員會召集委員王定宇說，這項軍售刻意選擇在總統蔡英文訪美前公布，有正面肯定台美關係升溫，也顯示美方對中共的反彈考量降低；這筆軍售案，美方出售現役最強的武器裝備給台灣，在在顯示台灣與地緣政治連結的強化，也強化台灣在印太地區同盟、夥伴關係，而台美同盟的連結更加提升。

王定宇分析，未來在北台灣有3個營的M1A2營，共軍如果要登陸，要重新思考登岸後會遇到什麼，整個集結的內容、載送渡海裝備等都要重新思考。共軍集結和載送渡海時間也會加長，台灣和國際偵知、預警時間就會加長，對防衛軍有利，增加共軍失敗和傷亡風險。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政則說，之前外界有提到，美中因為貿易談判可能暫停或拖延美對台軍售，但從時間點來看，顯然不受影響，美國對台軍售按照時程來走，不受美中貿易談判影響，也越來越常態化。

羅致政認為，美國對台軍售現在的做法是把它常態化，用個案處理，不像以前是以包裹式方式處理；在常態化的方式處理下，中國就很難去干擾，「這對我們來說是好的模式」，這也反映出，台灣對美國關係總體的改善或進展，而軍售關係只是一部分。

羅致政也說，蔡總統即將出訪過境美國，這時批准這項軍售案，某個角度也是表達對台灣的善意，也表示對蔡總統國防政策的認同與支持，而且這是基於台灣自己國防的需要，「這是我們提出的採購項目，符合我們國防的需要。」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，美國批准這項軍售案有2個意義，一個是表示台美關係處在相對比較好的情況，「我們表達歡迎的意思」；再者，這也有助於提升中華民國的防衛能力、提高戰力，「我們也表示贊成的意思。」（編輯：林興盟）1080709