M1A2T戰車軍購案 國防部：美對台軍售正常化

（中央社記者游凱翔台北9日電）美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車等2項軍售，總額逾22億美元。國防部今天表示，此軍售是川普政府迄今對台第4次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化；對於美方的決定，國防部表示感謝。

美國國務院發布新聞稿表示，批准2項對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），美國國防安全合作署（DSCA）並已正式知會國會。這2項對台軍售案包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

國防部發布新聞稿表示，此次美方同意軍售項目，是美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，為台灣國軍爭取多年的重要防衛武器裝備，獲得後有助強化台灣自我防衛能力及維護區域和平穩定，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部表示，此次軍售是川普政府迄今對台第4次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化，台美雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護台海自由民主及印太區域和平穩定。

由於美方日前也同意售予「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」，但未在此次清單內。國防部指出，此2項軍售案為續購項目，毋需公布在DSCA網站。（編輯：黃國倫）1080709