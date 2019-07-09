更多編輯台推薦新聞：
費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手
運動

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

早安世界》罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億
早報

早安世界》罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

何韻詩聯合國發言批一國兩制 中國代表兩度打斷
兩岸

何韻詩聯合國發言批一國兩制 中國代表兩度打斷

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
美大規模對台軍售
美國國務院7月8日宣布批准M1A2T艾布蘭戰車及可攜式刺針防空飛彈與相關設備支援等2項對台軍售，總額超過22億美元，並由國防部正式通知國會。
美大規模對台軍售
新聞專題
美大規模對台軍售2/11

M1A2T戰車軍購案 國防部：美對台軍售正常化

最新更新：2019/07/09 11:17
美國國務院批准售台M1A2艾布蘭戰車（圖）等2項軍售，總額逾22億美元。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）
美國國務院批准售台M1A2艾布蘭戰車（圖）等2項軍售，總額逾22億美元。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

（中央社記者游凱翔台北9日電）美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車等2項軍售，總額逾22億美元。國防部今天表示，此軍售是川普政府迄今對台第4次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化；對於美方的決定，國防部表示感謝。

美國國務院發布新聞稿表示，批准2項對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），美國國防安全合作署（DSCA）並已正式知會國會。這2項對台軍售案包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

國防部發布新聞稿表示，此次美方同意軍售項目，是美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，為台灣國軍爭取多年的重要防衛武器裝備，獲得後有助強化台灣自我防衛能力及維護區域和平穩定，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部表示，此次軍售是川普政府迄今對台第4次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化，台美雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護台海自由民主及印太區域和平穩定。

由於美方日前也同意售予「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」，但未在此次清單內。國防部指出，此2項軍售案為續購項目，毋需公布在DSCA網站。（編輯：黃國倫）1080709

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報