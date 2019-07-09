美售台M1A2T戰車 AIT：促進台海與區域穩定

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）美國國務院宣布批准M1A2T艾布蘭戰車以及可攜式刺針防空飛彈等2項軍售。AIT今天表示，美台安全合作將促進台海穩定；這項軍售符合台灣關係法與美國對台灣維持足夠自我防衛能力的支持。

美國國務院發布新聞稿表示，批准2項對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），美國國防安全合作署（DSCA）並已正式知會國會。這2項對台軍售案包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

對此，美國在台協會（AIT）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）向中央社記者表示，美國與台灣的安全合作確保且將會促進台灣海峽與區域的和平及穩定。美國國務院稍早正式通知美國國會有關M1A2T戰車與相關裝備的「對外軍事銷售」；這符合台灣關係法，以及美國對台灣維持足夠自我防衛能力的支持。

黃博倫進一步表示，美方將這項軍售視為審慎的（prudent）防衛投資，以升級目前的防衛能力。這項軍售案提供現代化的裝甲能力，也將藉由支持台灣持續推動現代化防衛力量的努力，協助有效防衛台灣。

此外，美國對台軍售也是外交部今天例行新聞說明會媒體關注的焦點。媒體問及，外界解讀美國在總統蔡英文出訪之前宣布這項軍售案，以「助攻蔡英文」，外交部發言人李憲章回應表示，美方對台軍售是常態化且一貫性的做法；同時，美方在軍售決定上有自己既定的時程，「我們充分尊重」。

他呼籲外界勿作過度揣測，並表示，美方宣布的時間點與蔡總統出訪並沒有關係，只是美方內部作業的時程。

另外，有關美國最新對台軍售案，外交部稍早發布新聞稿表示，美國政府依照台灣關係法持續軍售台灣，並不會對兩岸關係造成影響；相反地，強化台灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。

李憲章表示，台灣關係法立法40年以來，美對台軍售秉持一貫堅定的立場，持續對台軍售，並沒有因為某方的意見而停止，這是美國政府與國會的共同立場。美國不斷透過具體作為履行台灣關係法以及六項保證，符合台美關係的利益，也與區域和平、安全與穩定相契合。政府樂見美國對台軍售的做法。（編輯：趙蔚蘭）1080709