美對台M1A2軍售案 國軍躋身地表最強戰車行列

（中央社記者溫貴香台北9日電）美國國務院今天宣布批准M1A2T對台軍售案。熟悉國安人士表示，M1A2T主力戰車，讓國軍躋身擁有「地表最強戰車」行列，象徵軍售常態化與戰力全面升級強化反登陸、不對稱作戰能力。

美國國務院今天宣布批准兩項對台軍售，M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元。

熟悉國安人士下午受訪表示，美國在此刻宣布新一批次對台軍售的兩項重要意義分別是「軍售常態化象徵」、「戰力全面升級強化反登陸、不對稱作戰能力」。

「軍售常態化象徵凸顯緊密安全夥伴關係」部分，熟悉國安人士表示，總統蔡英文上任後，這是川普政府第四度宣布對台軍售，除顯示美方對台灣國防安全的高度重視外，更凸顯台美軍售關係已朝「常態化」發展。

其次，「戰力全面升級強化反登陸、不對稱作戰能力」，熟悉國安人士說，這次軍售項目，包括M1A2T新型主力戰車及刺針飛彈。整體來說，對台灣在架構重層嚇阻，反登陸及強化不對稱戰力上具有相當意義。

該人士進一步表示，其中與美軍現役同型，最新的M1A2T主力戰車，一舉讓台灣現役60年代設計的第二代戰車（M48、M60），出現跨世代躍進，提升至少30年的技術間距，讓國軍躋身擁有「地表最強戰車」的行列。

「未來這型戰車在部署後，將大幅提升國軍在政經及交通中樞進行反特戰、反突襲的機動作戰能力」，該人士表示，這次軍售中，可攜式刺針防空飛彈具有高度機動性及快速部署能力。國防部現正進行兵力組織調整，整編聯兵營，引進前述裝備後，將可強化未來聯合兵種作戰的可恃戰力。（編輯：林興盟）1080709