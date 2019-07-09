美對台軍售 總統：提升國防實力嚇阻軍事威脅

（中央社記者溫貴香台北9日電）美國國務院今天宣布批准對台軍售案。總統蔡英文表達感謝並說，美國政府提供的防衛性武器，將提升台灣的國防實力，讓國軍擁有更強的戰力，嚇阻外來可能的軍事威脅，確保台海和平及區域的穩定。

美國國務院今天宣布批准兩項對台軍售，M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元。

蔡總統下午在臉書以「國軍獲得最好的裝備來捍衛國家」為題表示，美國政府宣布新一批次對台灣的軍售通知，在台灣關係法立法40週年的時刻，美國政府持續以具體行動履行承諾，協助台灣強化自我防衛的力量，總統表達感謝。

總統表示，作為印度太平洋地區負責任的成員，台灣有充分的決心，會堅定守護得來不易的民主和自由，也會共同捍衛區域中的安全與穩定。

她也說，美國政府提供的防衛性武器，將提升國防實力，讓國軍弟兄姊妹們擁有更強的戰力，嚇阻外來可能的軍事威脅，確保台海和平及區域的穩定。

蔡總統並強調，展現台灣自我防衛的決心、堅定守護自由民主、捍衛區域安全穩定。（編輯：林興盟）1080709