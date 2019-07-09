美國售台客製化M1A2戰車 次型號T代表Taiwan

（中央社記者游凱翔台北9日電）美國軍售台灣M1A2戰車，軍方人士今天說，次型號為「T」，代表Taiwan，是美國替台灣客製化的M1A2車款，但確切配備未定；陸軍參謀長楊海明則表示，後續發價書研討將細部討論。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車，但因使用年限已超過20年，軍方向美國採購首批108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

美國國務院今天宣布批准兩項對台軍售，M1A2艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額超過22億美元。

軍方人士受訪表示，M1A2的次型號定名為「T」，代表Taiwan，為美國替台灣客製化的M1A2車款，但確切配備尚未定案。他也比喻，例如福特的特定車款，又會因金額不同區分為不同版本；楊海明中將表示，裝備配備將在後續發價書研討時，針對品項做細部討論，也會依作戰需求做性能評估跟購置。

楊海明也說，除了購置M1A2外，也一併採購專屬M1A2的M88A2戰場救濟車。楊海明表示，M1A2戰車的火力、機動力與指揮管制能力，對於地面防衛作戰是關鍵的可恃戰力；國防部常務次長徐衍璞中將也強調，中國從來沒有宣布不以武力犯台，國軍有能力捍衛區域和平安全穩定。

針對M1A2的彈藥籌獲方式，軍方人士也表示，為建立國防自主的能力及縮短獲得時程，目前軍備局第202廠已具備105公厘戰車彈產製能量，因此規劃現有戰車彈生產線，循工業合作技術及自行研發等方式，建立M1A2使用的120公厘戰車彈產能。

軍方人士也說，若M1A2發生損壞，為了可以及時拆解維修，並在修復後實施組裝及測試作業，而不需要耗時送回美國，已針對砲塔及砲管、全車動力系統、戰車熱像暨射控系統生產組裝及測試技轉等項目，納入國防工業合作資料庫中建立自主維修保養能量。

由於M1A2戰車有超長、超寬、超重等問題，並不符合一般道路、鐵路及高速（快速）道路規範，也無法採用傳統板車運輸，因此擬採購M1A2專用的運輸載具，才能符合相關規範。

軍方人士也說，軍方已啟動前置作業，較為特別的是，由於M1A2尺寸龐大，國軍現有的二級、三級保修廠並不符合需求，因此美方人員已派員來台實地勘查，並給予意見，國軍屆時召開會議後，將針對保修廠、聯外道路、油庫補給等項目進行修正，以符合所需。

至於台灣除採購M1A2戰車之外，另也進行M60A3戰車升級計畫。楊海明表示，目前有460輛M60A3戰車，至於確切升級數量、升級裝備，以及是否在明年就編列預算等，陸軍會做全盤評估與規劃。（編輯：林興盟）1080709