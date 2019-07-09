總統府：由衷感謝美國政府宣布新一批次對台軍售

（中央社記者溫貴香台北9日電）美國政府發出新一批次對台軍售通知，總統府今天表示，美國政府持續以具體行動履行對台灣關係法與6項保證的承諾，協助台灣強化自我防衛力量，對此表達由衷感謝。

總統府上午發布新聞稿表示，美國政府於美東時間（8日）向美國國會發出新一批次對台軍售通知，總統府表示歡迎。

總統府發言人張惇涵表示，在台美雙方共同紀念台灣關係法立法40週年之際，美國政府持續以具體行動履行對台灣關係法與6項保證的承諾，協助台灣強化自我防衛力量，表達由衷感謝。

他並說，美國政府對台提供防衛性武器，支持台灣建立堅強國防實力，以嚇阻可能的軍事威脅，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心。

張惇涵說，作為印太區域中負責任的一員，台灣將加速國防投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係，共同捍衛區域中的安全與穩定，並守護台灣的自由民主價值。（編輯：林興盟）1080709