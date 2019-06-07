傳美擬軍售 薛瑞福：中國對台威脅增加

對於美媒報導美國即將對台軍售，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，不會評論單一軍售案，但確實看到來自中國的威脅持續增加，美方將依循台灣關係法對台軍售。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年6月7日

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）對於美媒報導美國即將對台軍售，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天表示，不會評論單一軍售案，但確實看到來自中國的威脅持續增加，美方將依循台灣關係法對台軍售。

美國國務院今天以不具名發言人背景的說明方式回覆中央社郵件時表示，在正式通知國會前，美方不會對任何軍售或武器轉讓做出評論或確認。對於台灣的國防採購需求可向台灣方面求證。

薛瑞福（Randall Schriver）今天出席華府一場研討會後接受訪問，對於路透社關於美國銷售價值20億美元的108輛M1A2艾布蘭戰車（Abrams）與其他武器給台灣的報導，他首先表示，不會對單一軍售案進行評論。

他接著指出，確實看到來自中國的威脅持續增加，中國的侵略性行為並沒有改變。美方會履行台灣關係法義務，提供台灣軍備項目。

路透社昨天引述4位熟知協商內情的人士透露，美國準備銷售價值20億美元的108輛M1A2艾布蘭戰車與其他武器給台灣。未獲授權談論此事而要求匿名的人士說，美國行政部門已經非正式知會國會這項軍售案。

國防部隨後發布新聞稿證實，有關這4項軍購案，國防部已向美方提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。（編輯：陳彥鈞）1080607