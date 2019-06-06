採購M1A2戰車 美方派員協助精進保修設施

（中央社記者游凱翔台北6日電）國軍向美國採購M1A2戰車，由於長寬、重量等規格與國軍現役戰車有落差，軍方人士今天表示，現有保修廠、聯外通道將施工符合作業需求，美方已派員抵台考察，並提供施工意見。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車，但因使用年限已超過20年，軍方向美國採購首批108輛被譽為地表最強戰車的M1A2戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

國防部官員接受中央社訪問時表示，M1A2戰車有超長、超寬、超重等問題，並不符合一般道路、鐵路及高速（快速）道路規範，也無法採用傳統板車運輸，因此擬採購M1A2專用的運輸載具，才能符合相關規範。

國防部官員解釋，M1A2的長度9.83公尺、寬度3.66公尺、高度3.08公尺、重達63公噸，除高度外，各方面的數據，都比現有M60A3（長9.43公尺、寬3.62公尺、高3.28公尺、重52公噸）及CM11（長9.43公尺、寬3.62公尺、高2.82公尺、重51公噸）還多。

另一名軍方人士接受中央社訪問時也說，為採購M1A2目前軍方已啟動前置作業，較為特別的是，由於M1A2的尺寸龐大，國軍現有的二級、三級保修廠並不符合需求，因此美方人員已派員來台實地勘查，並給予意見，國軍屆時召開會議後，將針對保修廠、聯外道路、油庫補給等項目進行修正，以符合所需。

他也解釋，所謂的一級保修廠為連隊等級，主要進行駕駛前中後的基本檢查，包括電瓶、輪胎等；二級保修廠為定期保養；三級則涉及高級保養，包括引擎維修等。

針對M1A2的彈藥籌獲方式，軍方人士也表示，為建立國防自主的能力及縮短獲得時程，目前軍備局第202廠已具備105公厘戰車彈產製能量，因此規劃現有戰車彈生產線，循工業合作技術及自行研發等方式，建立M1A2使用的120公厘戰車彈產能。

另外，若M1A2發生損壞，為了可以及時拆解維修，並在修復後實施組裝及測試作業，而不需要耗時送回美國，已針對砲塔及砲管、全車動力系統、戰車熱像暨射控系統生產組裝及測試技轉等項目，納入國防工業合作資料庫中建立自主維修保養能量。（編輯：林興盟）1080606