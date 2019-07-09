美售人攜式刺針等3飛彈 防空反裝甲一次到位

美國國務院9日宣布批准兩項對台軍售，其中包含人攜式刺針飛彈，其具備機動、單兵可操作的特點，更能提高戰場存活率。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

（中央社記者游凱翔、王承中台北9日電）美國今天宣布軍售台灣250枚人攜式刺針防空飛彈，戰略學者蘇紫雲也認為，人攜式刺針易淪為恐攻使用，因此美方記取阿富汗戰爭經驗後對此相當慎重，願意販售給台灣，也象徵一種信任。

美國國務院今天宣布批准兩項對台軍售，分別是共108輛M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元；這也是川普政府第四次對台灣軍售。

除了M1A2T備受各界討論外，未來獲得可單兵操作、可攜式的刺針防空飛彈後，台灣是少數國家中，同時擁有「雙聯裝」、「車載式復仇者」、「阿帕契空載型」及「人攜式肩射型」4種不同型態的刺針飛彈，尤其擁人攜式刺針飛彈，學者專家更解讀為「美國對台的信任」。

另外，美方日前也同意售予「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」。國防部指出，此2項軍售案為續購項目。

拖式2B反裝甲飛彈經改良具有「頂攻」能力，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲的本土防禦能力。標槍飛彈是一種可攜式肩射反戰車飛彈系統，攻擊模式分為針對掩體、碉堡及直升機的正面攻擊，以及攻擊戰車的罩頂攻擊。

國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受中央社訪問時表示，人攜式刺針飛彈具備機動、單兵可操作的特點，更能提高戰場存活率，對敵軍威脅也相對大，對於本島，甚至是外島的防空能力，可以說是更上一層樓。

但蘇紫雲也說，美國對於販售單兵可操作的人攜式刺針飛彈相當慎重，原因在於當時2001年阿富汗戰爭時，美軍曾提供給阿富汗反抗軍用來對付敵軍直升機，但阿富汗卻將其轉給塔利班恐怖組織，至此之後，美國對於可攜式刺針飛彈的管控更加嚴格。

蘇紫雲說，美國願意販售可攜式刺針飛彈給台灣，某種程度代表相信台灣，更相信不會將這些武器轉讓給不該擁有的國家。

軍事連線雜誌主編陳維浩表示，人攜式肩射型刺針防空飛彈為此次軍售項目之一，優點在於可提供一定程度的接戰範圍，讓低空飛行的戰機，尤其是攻擊或運輸直升機有一定顧忌，相較於車載的復仇者，更具機動及隱蔽性，進行游擊、城鎮、防衛作戰時能發揮功效。

陳維浩也說，美軍對於車載式的刺針飛彈管制較不嚴格，但單兵可攜帶的刺針因易藏匿、容易被不法人士所擁有，因此代表美國信任台灣，也對此感到放心。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘受訪也表示，過去是售台刺針雙聯裝飛彈系統（DMS）或是車載的復仇者系統。人攜式刺針防空飛彈有助於單兵的野戰防空，以彌補防空系統的不足，但是必須經過一定的訓練，這次軍售也有包含部分的練習彈跟模擬器。

軍方官員指出，人攜式剌針飛彈是新購武器，攜型式的刺針飛彈可以依照不同環境使用，更加便利。官員舉例，在飛彈快艇或錦江級巡邏艦上使用，可加強防空能力。

另外，針對外媒報導，向美提出的66架F-16V戰機軍購案有望在8月有所進展。外交部日前表示，政府持續與美方保持聯繫，美方正進行相關審查程序。國防部發言人史順文今天告訴中央社記者，目前仍然依照軍售程序辦理中。（編輯：楊凱翔）1080709