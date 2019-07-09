美售台地表最強M1A2T戰車 5大看點

（中央社記者游凱翔台北9日電）美國軍售台灣M1A2T戰車，戰略學者和立委都肯定國軍地面部隊將具有更高的戰場主動權，殲滅欲進犯的登陸部隊，有利於「濱海決勝、灘岸殲敵」防衛構想；共軍登岸後會遇到什麼，集結內容、載送渡海裝備等想定都要重新思考。

M1A2T被稱為「地表最強戰車」，將讓國軍戰力全面升級強化反登陸、不對稱作戰能力，以下整理為5大看點。

一、M1A2號稱地表最強戰車，對台灣的國防有什麼助益？

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑表示，因應共軍新的兩棲作戰模式，陸戰隊登陸不再像過去建立灘頭堡，而是可能利用機動力長驅直入台灣的後方，但M60A3與CM11戰車老舊，面對反裝甲火力可能難以戍守，M1A2可以守住後方戰線，不再是過去傳統的戰車以平原展開的作戰模式。

同時，中華戰略前瞻協會研究員揭仲也認為，共軍兩棲合成旅的O五式兩棲突擊車，在防護力上雖不如主力戰車，但配備的105公厘主砲在射擊新型翼穩脫殼穿甲彈時，據稱可在2000公尺的距離擊穿500公厘均質裝甲。

換言之，國軍M60A3戰車若與共軍首波搶灘上岸的O五式兩棲突擊車遭遇，也未必能討到太多便宜。等共軍新一代的氣墊登陸艇大量服役，未來共軍有可能在登陸作戰初期，就將主力戰車送上灘岸，屆時若國軍沒有一定數量、能與之抗衡的新戰車，就會處於很不利的境地。

更重要的是，M60A3問世已近40年，缺乏遂行現代網狀化作戰的能力。相較之下，共軍九六式戰車就已安裝戰場自動管理系統，可即時向各級戰術指揮系統傳達各種訊息。

至於M1A2配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」，能即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能，使國軍可以用數量少於M60A3的M1A2戰車，獲得更大戰力。

立法院第9屆第7會期外交及國防委員會召集委員王定宇分析，未來在北台灣有3個營的M1A2營，共軍如果要登陸，要重新思考登岸後會遇到什麼，整個集結的內容、載送渡海裝備等都要重新思考。共軍集結和載送渡海時間也會加長，台灣和國際偵知、預警時間就會加長，對防衛軍有利，增加共軍失敗和傷亡風險。

二、美國售予台灣M1A2次型號為「T」，裝備與配備內容為何？

美國售台M1A2的次型號定名為T（TAIWAN）並非首例，例如美國給沙烏地阿拉伯的M1A2，次型號則是S。

陸軍參謀長楊海明中將表示，裝備配備將在後續發價書研討時，針對品項做細部討論，也會依作戰需求做性能評估跟購置。

軍事連線雜誌主編陳維浩表示，美軍現役的M1A2，大多是由M1A1透過不停性能提升而來，美軍正式升級型號則是SEP，目前正從M1A2 SEP2升級為SEP3。

雖然美軍售予台灣的M1A2規格不可能與美軍相同，但台灣的M1A2T會擁有數位化的內裝及遙控槍塔，推論至少同等於SEP3的等級，戰力可說是大躍升。

三、M1A2戰車 燃氣渦輪引擎是亮點

M1A2T採用的為燃氣渦輪引擎，國軍曾一度想購置擁有大馬力、省油的柴油發動機，但從未有國家將柴油發動機安裝至M1A2，就算是測試紀錄也是多年以前，若台灣採柴油，必須再花一筆錢執行測試、研發。

燃氣渦輪的好處是馬力大、比柴油還經濟，同樣能獲得良好功率表現，尤其在M1問世的年代，柴油技術無法達到大馬力，採用燃氣渦輪是合理的選擇。

美國軍售台灣M1A2T戰車，專家認為將有利於國軍地面部隊「濱海決勝、灘岸殲敵」防衛構想。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

四、M1A2T戰車有長、超寬、超重問題？

M1A2戰車重約63噸，本身配備1500噸馬力的燃氣渦輪引擎，機動力是沒有問題，在採購前已針對台灣橋梁和道路進行測試和評估，承受力沒問題。

雖然M1A2戰車相當重，但實際上，日本、韓國、英國等國家的地形與台灣差不多，機動力和戰術運用是沒有問題的。

國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲表示，M1A2的一大特點在於「接地壓力（ground pressure）」比小客車還小。

不過，因為M1A2的寬度、重量問題，當要移防時無法採用傳統板車運輸，軍方將採購M1A2的專屬運輸載具，以符合法規規範，軍方六軍團評估將新設拖板車的拖車隊來因應運用。

國軍也啟動前置作業，國軍現有二級、三級保修廠並不符合需求，美方人員已派員來台實地勘查，並給予意見，國軍屆時召開會議後，將針對保修廠、聯外道路、油庫補給等項目進行修正，以符合所需。

五、M1A2T正式成軍後，對「濱海決勝、灘岸殲敵」防衛構想有助益？

蘇紫雲表示，以反登陸想定而言，敵軍可能在離岸8公里左右的換乘區對登陸點發起舟波衝擊，舟波的組成將包括正規兩棲登陸艇、野牛氣墊船外，也可能包含徵用的鐵殼漁船組成的「海上民兵」作為輔助，考慮登陸場寬度有限，可能以100艘為登陸舟波的梯次規模。

相對的，國軍未來的聯兵營將是迎擊主力，在登陸場後方約百公尺的防風林等隱蔽處，國軍將率先以火砲、雷霆2000多管火箭進行攔截；進入8公里內，平均一架國軍AH-64E阿帕契直升機可摧毀16艘敵舟艇、眼鏡蛇直升機則可摧毀8艘舟艇；再近一點，透過M60A3、CM11戰車主砲直射、步兵則以標槍及拖式飛彈迎擊。

最後一層則以軍備局自行研製、搭載搭載MK44砲塔的30機砲雲豹裝甲車進行掃蕩，可在海上摧毀近9成的敵登陸舟波。

未來若M1A2T投入戰事，由於120公厘戰車砲接戰距離更長、對動態目標的命中率更高，國軍地面部隊將具有更高的戰場主動權，更能幾近100%殲滅欲進犯的登陸部隊。

國軍向美採購108輛M1A2戰車，由於M1A2使用120公厘戰車彈，為建立國防自主能力及縮短籌獲時程，規劃運用軍備局現有戰車彈生產線，建立120公厘戰車彈產能。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080709