傳爭取柯文哲披橘袍選2020 張碩文：未談此事

（中央社記者王揚宇台北10日電）媒體報導，親民黨布局2020大選「只等柯文哲點頭」披橘袍；親民黨組織部主任張碩文今天表示，台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜是多年好友，但據他所知，到目前為止並未談到此事。

蘋果日報報導，時代力量與親民黨握有總統大選門票，可推薦總統參選人，無需連署，親民黨也積極備戰；已參選過3次總統、1次副總統的宋楚瑜，正認真思考是否再度出馬，但同時親民黨也積極與柯文哲接觸，爭取柯代表親民黨參選，一方面可解決柯參選連署問題，另一方面白橘合作也可拉抬親民黨的立委選情，避免親民黨泡沫化，黨內人士證實，「只等柯文哲給答案」。

對於媒體的報導內容，張碩文今天於親民黨立法院黨團辦公室受訪表示，親民黨衝刺立委選舉是既定的方向，至於總統部分，目前為止沒定論；國民黨初選也還沒結束，未來的路很廣，宋楚瑜最關注的是誰出來選總統，可以維護台灣人民的自由民主。

記者追問張碩文，是否跟柯文哲有合作的空間、是否有柯宋配或宋柯配等問題；張碩文說，當然很多人有這樣想，但這部分柯文哲自己都還沒有對外發表，他知道「柯宋（可頌）」很好吃，但不知道會不會柯宋配。

對於柯文哲是否能作為母雞帶動選情，張碩文表示，目前看是好人選，台灣年輕人、中生代、中南部的長輩，都蠻認同柯文哲的施政。

張碩文也被問到，親民黨是否會主動跟柯文哲接觸，以及爭取柯文哲代表親民黨參選，一來解決柯文哲的參選連署問題，也可拉抬親民黨的立委選情；張碩文表示，總統部分黨內沒有明確定論，「1加1大於2，誰是1、誰是2，我們就看。」

記者最後問張碩文，宋楚瑜是否親自出馬參選；張碩文說，目前沒有積極動念，「我們也在觀察，如果候選人是為了政黨利益，不是以台灣人民福祉跟維護台灣自由民主為優先，當然我們就會動念。」（編輯：趙蔚蘭）1080710