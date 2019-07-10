外傳與他人結盟 朱立倫：有人放話污衊

（中央社記者張榮祥台南10日電）中國國民黨總統初選民調8日展開，外傳候選人之一的前新北市長朱立倫與其他候選人結盟。對此，朱立倫今天指出，這是有人放話要污衊朱立倫。

朱立倫下午行程全排在台南，他拜會台南市家長聯合會時受訪表示，他這段時間與黨內同志相互鼓勵，但不論是前鴻海集團董事長郭台銘提到0歲到6歲幼童由國家扶養，或高雄市長韓國瑜提出的65歲以上老人由國家扶養，他都有不同的意見。

朱立倫指出，他的意見是有錢自己養，中所得盡量推動公托公幼，不足部分由私托私幼加盟補助，低所得由國家扶養，才符合公平正義。

媒體提問，近來頻頻與郭台銘在政見上交火，讓人聯想是否會與韓國瑜結盟？

朱立倫說，他從未牽涉到任何結盟及個人，這是有人放話要污衊朱立倫，他的做法是希望推出最好的候選人及政見。

朱立倫表示，他一定是最大的公約數，一定是團結最大的力量，但現在不要太針鋒相對，政策可以討論，個人不要相互對立，希望大家都是隊友，不是對手，用這樣的態度在7月15日以後就能整合團結在一起。

朱立倫說，他未大造勢、未大灑幣、未有鋪天蓋地的廣告，只有勤跑基層，提出好政見；在聲量上，他的負評是最低的，大家不能只看聲量，要看正評多少，負評多少。

媒體詢問，郭台銘、韓國瑜脫黨參選總統的可能性。對此，朱立倫表示，他堅定希望及相信這些事情不會發生，也不可以發生，不管是否有簽署參選公約，都要遵照遊戲規則及運動家精神，在過程中全力以赴，不要對打。

朱立倫今天台南行，除拜會台南市家長聯合會，也將與安平商圈業者座談，參拜安平區觀音亭，拜訪台南市商會及接受勝利之聲電台、嘉南電台專訪。（編輯：戴光育）1080710