時力：對柯文哲兩岸說法存疑 不支持傾中候選人

（中央社記者陳俊華、梁珮綺台北11日電）時代力量今天表示，對台北市長柯文哲的兩岸說法存疑，無法認同「兩岸一家親」主張，更不會支持主權立場傾中的候選人。2020大選的相關討論，未來若做成決議，將是全黨一致立場。

時代力量上午透過新聞稿表示，針對部分媒體報導「若柯文哲參選總統，時代力量黨主席邱顯智將透過黨紀約束挺柯黨員，甚至移交紀律委員會處理。」時代力量表示，已數度就主權立場清楚表態，始終堅持「國家正常化」，無法認同「兩岸一家親」的主張，更無法支持親中立場的候選人。

對於媒體報導時代力量主席邱顯智將祭出黨紀，約束黨員挺他時，柯文哲上午受訪表示，團體內有各種人，不是一個人就等於一個黨，每個人都是社會中的一分子，重申自己的態度是「發生再講」。

時力表示，對於柯文哲至今的兩岸說法，時代力量仍存有相當疑慮，邱顯智也因此表達，就柯文哲的兩岸政策立場，時代力量不能認同。

時代力量指出，時力決策會議針對2020總統大選的相關討論，仍留在決策委員會中，未來一旦做成決議，將會是全黨一致的立場；對於黨公職部分，也會以黨內規定加以約束。

時力表示，一直以來時代力量的立場、價值從未改變，未來也會以價值立場的相近程度，來決定與2020總統候選人間的距離，「更不會支持主權立場傾中的候選人」。

另外，時代力量立委黃國昌上午受訪時表示，他個人的請益之旅還在持續進行中，對他來說，要思考的問題是接下來台灣要朝什麼方向前進，自己能做到什麼事情；他也預告，20日晚上他會在台北公開演講，分享他認為台灣的下一步應該是什麼。（編輯：黃國倫）1080711