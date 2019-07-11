吉里巴斯挺台參與國際組織 蘇嘉全：感念在心

（中央社記者陳俊華台北11日電）友邦吉里巴斯12日獨立40週年，立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分率團前往，轉交蔡總統親筆祝賀函、呈遞特使國書。蘇嘉全說，吉國大力支持台灣參與國際組織，讓台灣政府與人民感念在心。

立法院透過新聞稿表示，為慶祝太平洋友邦吉里巴斯共和國獨立40週年，蘇嘉全擔任蔡總統特使，帶領特使團一行12人，11日到14日訪問吉里巴斯共和國，並在11日上午抵達吉國。

蘇嘉全在駐吉國大使宋文城陪同下，宴請吉國國會議長萬伊（Tebuai Uaai)伉儷，續赴總統府晉見總統馬茂（Taneti Maamau），並呈遞特使國書；下午蘇嘉全前往吉國國會參訪，並與萬伊在國會前院種下象徵台吉兩國友誼長存的椰子樹，晚間由萬伊設宴接待特使團。

蘇嘉全表示，蔡總統非常重視吉里巴斯共和國獨立40週年紀念日，因此特別請他擔任特使向馬茂總統表達敬意，並帶來蔡總統親筆祝賀函，及呈遞特使國書，相信吉里巴斯在馬茂總統領導下，能讓人民及國家更加往前邁進。

蘇嘉全指出，台灣在醫療、農業、漁業等領域發展非常先進，而台灣與吉里巴斯同屬島嶼國家，也面臨如地球暖化等相同問題，因此台灣願意與吉里巴斯合作並分享經驗，全力支持和推動相關政策。

蘇嘉全也就吉國大力支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織，向馬茂總統表達台灣人民的謝意，讓台灣政府與人民感念在心。

蘇嘉全說，這次特使團成員，除相關行政單位代表，更特別邀請漁業界的台商加入，希望能夠為台吉兩國的漁業發展帶來更多合作機會。他強調，台吉兩國建交16年來同舟共濟，攜手完成超過100項合作計畫，期盼邦誼永固，並繼續深化兩國經貿關係。

馬茂總統表示，吉里巴斯與台灣的外交友誼蒸蒸日上，在歷任大使努力下，兩國關係越來越好。來自台灣的技術團也為吉里巴斯的經濟發展增添不少助力，無論是學校、醫院，甚至是總統官邸都受益於農技團的幫助，相關技術訓練計畫，如外島的蔬果種植計畫和農業部合作等，都讓吉國國民獲益良多。

馬茂說，在吉里巴斯共和國獨立40週年國慶之際，對蔡總統派特使團前來表示感謝，他相信這次的訪問會讓蘇嘉全有難忘的回憶。（編輯：楊玫寧）1080711