是否脫黨參選 郭台銘：民調公布後再思考下一步

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天針對是否脫黨參選表示，目前他專注在初選上，會努力到最後，等15日民調結果公布後，他才會開始思考下一步，他也坦承現在民調有落後危機。

媒體報導指出，郭台銘昨天晚上接受政論節目訪問時首度透露，過去沒有想過脫黨參選，但面對國民黨初選民調顯然有問題，他將發球權丟回給高雄市長韓國瑜，等15日看韓國瑜怎麼發球，再來回應。他甚至向韓國瑜喊話「就算大哥拜託你」。

郭台銘上午接受廣播媒體專訪時表示，他現在只專注在初選上，會努力到14日晚上努力催票，呼籲支持者在家守民調電話，等到15日公布民調結果，他在看到民調數字後，才會開始思考下一步要怎麼走，但不管怎麼走，守護中華民國、替台灣做事、為年輕人拚經濟的目標不變。

郭台銘坦承，現在他在民調上有落後危機、非常告急，團隊內部過去都有進行民調，直到上週他跟韓國瑜的差距一直都在3%左右，但根據綠黨公布的政黨民調顯示，國民黨支持度在一週內從40%上升到56.8%，民進黨支持度從40%掉到23.3%，但國民黨增加的支持度並未移動到他這邊，他認為這是民進黨的慣用伎倆，干預國民黨初選。

他說，民進黨支持者有教戰守則，就是有韓國瑜投韓國瑜，沒有韓國瑜就投總統蔡英文，現在正在發酵，他呼籲民進黨的支持者不要來亂。

郭台銘也指出，韓粉愛恨分明、排他性強，很難吸納淺藍、淺綠及白色選民的選票，這段時間韓國瑜的民調被灌高，但可能大選時就沒有了，巨大的民意落差沒有被表示出來，這就是「養套殺」。現在基層也都擔心立委選情，大家都很緊張，面對「高雄要保得住、立委要過半、總統要選得上」的三贏，大家要好好思考整體贏才是最重要的。

若是萬一無法代表國民黨參選，是否考慮用別的方法在台灣政壇上扮演角色，郭台銘表示「對」，就是大家要以經濟掛帥為主軸，考慮成立促進經濟的工作團體，對於經濟、科技政策的立法多監督政府，讓政府更有效率運轉，會開始說服好的立委，這在美國很普遍。（編輯：張均懋）1080712