總統哥大談台灣民主挑戰 有信心贏得明年大選

總統蔡英文（左）12日至哥倫比亞大學參加座談，說明台灣民主面臨包括來自中國的假訊息對台灣社會的滲透等挑戰（圖取自facebook.com/voteforlo）

（中央社記者溫貴香紐約12日電）總統蔡英文今天至哥倫比亞大學參加座談，說明台灣民主面臨包括來自中國的假訊息對台灣社會的滲透等挑戰；但面對2020選舉，她表達勝選的信心。

總統蔡英文出訪友邦過境美國，下午率領訪問團成員民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立委羅致政、趙天麟等人，與長期關注中國民主人權運動的哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）等學者在哥大舉行閉門對談。

蔡總統會後受訪表示，主要談論台灣民主的歷程、台灣民主所面對的挑戰，在場師生對台灣的民主發展都覺得滿有興趣，也對假訊息議題提了不少問題。

對台灣民主發展情況，總統說，她提到這段時間以來台灣民主受到很多挑戰，包括假訊息的問題、來自中國在台灣社會的滲透。

「我們也看到，中國經濟以利益影響台灣民主，這也是存在的」，總統表示，過去這段時間在經濟上採取種種措施，讓台灣經濟自主性提高，比較不需要倚靠中國市場，包括新南向及產業政策等，讓民主和經濟發展變成能相輔相成的過程。

蔡總統到哥大下車地點的對街，有部分抗議人士，總統表示，事先對此有一定程度的了解，這些抗議的人，希望他們也享受一下民主社會的氛圍，但像昨天那樣打人就不好了。

羅致政表示，哥大座談非常成功，開放提問時，很快排了10幾位學生要提問，最後因時間關係只有7、8名同學發問，議題包括假訊息因應與對明年大選的期待等，總統說「我們很有信心會贏得明年大選」。

美方學者關切如何在保衛台灣民主與對抗假訊息之間做平衡，羅致政轉述總統的話表示，如天然災害、農產價格、傳染疾病等等，如有違法散播假訊息採取制裁，而不是全面性尤其是政治議題採取限制的行動。

針對香港學生關心支持香港的具體行動，羅致政表示，總統也重申台灣民眾與政府對於香港民眾的支持。

管碧玲說，會中有幾個問題直接戳到核心，包括大選前是否談論中國議題等，總統讓學生知道兩岸關係立場一貫就是維持穩健和平的關係。1080713

總統蔡英文（前左2）出訪友邦，11日過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

中國揚言制裁對台軍售的美國企業，總統蔡英文對此表示，過境美國看老朋友、談台灣民主、甚至希望對區域和平穩定做出貢獻，不需要鄰居說三道四。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談，中國抗議人士在對街喊口號表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日