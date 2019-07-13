被問是否脫黨參選 郭台銘：拚最後2天還是有希望

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天南下彰化，被問到是否脫黨參選，郭台銘反問記者，「你怎麼想我一定會輸呢」，他強調，自己還在拚最後的2天，他認為自己還是很有希望。

中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天南下到彰化，在前彰化縣長卓伯源等人陪同下，先前往位於彰濱工業區鹿港區的台灣玻璃館參觀，隨後前往員林市參加郭台銘之友會的活動，傍晚還將前往彰邑城隍廟參拜。

郭台銘等人先前往台灣玻璃館參觀館內的玻璃媽祖廟，郭台銘說，來到玻璃媽祖廟參拜代表自己做事透明，如果有機會，他施政政策過程一定透明化，要求官員清廉執政。

結束參觀台灣玻璃館的行程後，郭台銘緊接著到員林市一家餐廳，參加郭台銘之友會的活動，而在抵達餐廳前，郭台銘特別登上宣傳車，揮舞國旗為自己加油打氣，抵達餐廳後，在眾人簇擁下進入宴會廳，也針對媒體提問作出回應。

郭台銘說，今天來到彰化是全台走透透的最後一站，因為有人告訴他，要得天下者，一定要先拿出下彰化，因此在最後關頭來到彰化，在彰化成立郭台銘之友會，他要感謝前彰化縣長卓伯源以及多名彰化縣議員的支持。

郭台銘說，員林是台灣中小企業的發源地，有很多有錢人，他要利用這個機會說明所提出的富人稅構想，課稅的對象是第一名到第1000名的富人，而且不會查稅，繳稅多的人還可以獲頒榮譽狀，他也要呼籲，賺的多，繳的也多，如果不賺錢，當然不用繳稅，他只怕大家賺的不夠多，賺多的人繳稅，政府才有能力幫民眾做事。

有媒體詢問郭台銘是否會參加週一的國民黨初選民調公布的記者會以及是否會脫黨參選？郭台銘說，他今天才接到通知，但週一的行程都已經安排好了，他的幕僚還在排看看，依既定行程是不會，至於脫黨參選的問題，郭台銘反問記者，「你怎麼想我一定會輸呢」，他還在拚最後的2天，他認為自己還是很有希望。（編輯：李錫璋）1080713