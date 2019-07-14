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解嚴32週年 民進黨：持續捍衛台灣民主機制

最新更新：2019/07/14 12:54

（中央社記者葉素萍台北14日電）台灣解嚴明天是32週年，民進黨發言人李明俐今天說，因為戒嚴，讓大家更體悟到「自由民主絕非從天而降」，民進黨會繼續站在捍衛台灣民主機制的路上，持續前進。

7月15日是台灣的解嚴紀念日，今年是台灣解嚴32週年。

民進黨今天透過官方臉書粉絲頁公布一支影片，在解嚴紀念日的前夕，民主進步黨發言人李明俐，來到台北的兩大知名觀光景點，同時也是白色恐怖時期的關鍵場所龍山寺與中山堂，採訪當地的民眾與遊客，是否知道這兩個景點與戒嚴、白色恐怖的關聯，也談談每個人對於「戒嚴」的印象與想法。

影片中，老一輩的民眾對於戒嚴時期的恐怖氛圍仍有記憶，而年輕人則幾乎答不出來。

民進黨指出，戒嚴是台灣相當重要的歷史篇章，長達三十八年的時間，大興黨禁、報禁、母語禁、髮禁、舞禁等多項對庶民的活動自由限制，更對許多思想與當局者不相符的異議人士、知識份子，整肅迫害，也就是所謂的「白色恐怖」。

民進黨表示，因為戒嚴，讓大家更加體悟到「自由民主絕非從天而降」，憲法雖然保障人民的基本權益，但當時的台灣受困於「戒嚴令」的限制，而無法真正落實。在漫長的戒嚴時期裡，無非是多位民主先賢、知識份子、黨外人士，以及渴望自由的普羅百姓，不畏威權打壓，一次又一次的遊說抗議、街頭宣講，才使得當權者讓步妥協，得以揭開台灣民主自由的新頁，迎來解嚴。

李明俐在影片中提到，解嚴至今已32年，非常多解嚴的工作持續在進行，包含促轉會的成立、通過政治檔案條例等，對過去威權體制的了解，會幫助民主機制更加強化，民進黨會繼續站在捍衛台灣民主機制的這條路上，持續前進。（編輯：鄭雪文）1080714

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