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國民黨初選民調公布記者會 韓國瑜請事假出席

最新更新：2019/07/15 08:47

（中央社記者王淑芬高雄15日電）中國國民黨總統初選民意調查今天揭曉，高雄市長韓國瑜向高雄市政府請一天事假出席。民主進步黨籍高雄市議員林智鴻要求韓國瑜趕快辭高雄市長，不要把高雄當備胎。

市府原計劃今天在高雄市茂林區開市政會議，韓國瑜也規劃會後參加多納黑米祭，但韓國瑜為出席國民黨初選民調發布記者會，市府取消在茂林的市政會議，改由高雄市副市長洪東煒出席活動；多納里長羅耀明表示，韓國瑜取消行程，族人不免失望。

市府昨天晚間證實韓國瑜會北上出席記者會，高市府人事處今天證實韓國瑜請一天事假。

韓國瑜多次聲明選總統絕不離開高雄，會利用下班或假日選舉，未來如果當選也要一週3天在高雄上班，但上班日卻請事假出席選務行程，網友在社群網站罵翻，留言「平日拚市政宣言破功了」、「趕快連署罷韓」。

林智鴻受訪表示，韓國瑜承諾跳票，要求從初選勝出那一刻就辭高雄市長，以免以後無法履行對市民的承諾。

公民社團罷免韓國瑜行動持續進行，速度超乎預期，「Wecare高雄」及公民割草行動日前希望國民黨公布民調勝出人選時達10萬份目標，但兩單位下午將宣布罷免連署書已破13萬份，也將以任何形式如影隨行跟著韓國瑜，希望全國公民站出來撻伐「落跑市長」。（編輯：李明宗）1080715

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