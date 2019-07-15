韓國瑜總統初選大勝 國民黨28日全代會提名

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨副主席曾永權今天公布黨內總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以總平均支持率44.805%勝出。根據國民黨公布的民調統計結果顯示，韓國瑜不管在黨內互比、政黨對比都取得大幅領先。

國民黨今天召開民調記者會公布初選民調，曾永權表示，韓國瑜總平均支持率為44.805%排名第一，依序為前鴻海董事長郭台銘為27.730%、前新北市長朱立倫為17.900%、前台北縣長周錫瑋為6.020%、孫文學校總校長張亞中為3.544%。

曾永權表示，黨中央提名協調小組將把今天民調結果提報17日中常會審議，並於28日提報國民黨全國代表大會正式通過提名人選。

根據國民黨提供的民調結果統計表顯示，韓國瑜在TVBS、世新大學、全方位、全國公信力及聯合報系等5家民調公司的黨內互比支持率分別為，54.489%、51.762%、51.752%、52.990%、51.344%。而政黨對比支持率為，45.313%、42.509%、42.508%、44.118%、42.816%，總平均支持率為44.805%。

郭台銘在TVBS、世新大學、全方位、全國公信力及聯合報系等5家民調公司的黨內互比支持率分別為，33.434%、33.705%、35.281%、33.313%、33.643%。而政黨對比支持率為，26.209%、26.408%、27.970%、25.979%、26.663%，總平均支持率為27.730%。

朱立倫在TVBS、世新大學、全方位、全國公信力及聯合報系等5家民調公司的黨內互比支持率分別為，11.344%、13.094%、11.855%、12.645%、14.050%。而政黨對比支持率為，17.415%、19.205%、18.264%、19.180%、20.115%，總平均支持率為17.900%。（編輯：趙蔚蘭）1080715