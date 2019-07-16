柯文哲：應讓台灣思考 蔡韓之外有無其他解方

（中央社記者梁珮綺台北16日電）國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，台北市長柯文哲今天說，應讓台灣社會思考，在總統蔡英文與韓國瑜之外，有沒有其他解方，「不一定是我們要自己去解」。

不過，他表示，當想不出更好的方法時，「現在的爛方法就是最好方法」。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

國民黨與民進黨代表角逐2020總統選舉人選已底定，柯文哲認為，台灣社會必須思考「台灣今天怎麼會走到這地步」，數度強調局面太動盪，有如明末清初時期，「天下大亂，流寇四起，朝廷無力進剿」，也有如西元1933年的德國，人民因太絕望而擁護希特勒上台。

他說，在現有基礎上，要看看有沒有其他解方，「不一定是我們要去解」，要讓蔡總統與韓國瑜有說明機會，「有沒有辦法相信台灣會比較好」，而自己仍深信蔣渭水的方式，若不能改變人民的思想與文化，整個社會運動還是不會成功。

柯文哲說，自己無論是當醫生或是台北市長，每天從早到晚把時間塞滿，尤其擔任台北市長以來，事情多到做不完，所以「沒有說一定要怎樣」。

對於民進黨市議員梁文傑揚言若柯文哲帶職參選總統，將凍結年度預算，柯文哲表示，若真的參選也當選，台北市長任期將至明年5月20日，市長補選也是3個月後，他的態度是維持預算照樣審查。

面對媒體詢問若選上總統，沒有推立委人選也難推動國政時，柯文哲說，沒有班底，初接任台北市長時確實辛苦，這也是他猶豫的原因。

有媒體詢問，若柯文哲參選，將導致韓國瑜勝選機率提高，柯文哲說「這是選戰考量」，並指民進黨與國民黨總統初選民調只差一個月，結果卻是兩極，他的評語是「荒謬」。

另外，美國「紐約時報」（New York Times）指出，韓國瑜將在明年總統大選挑戰蔡總統，台灣選民將面臨鮮明抉擇；選擇傾向華府或傾向北京的執政團隊。

被問及是否會是親美與親中外的第三個選擇時，柯文哲說，自己之所以會花半年時間走訪美日中三國，是因台灣在美中對抗的大局下，仍可與三國交往、有信任合作，當然有時沒有辦法讓每一方都滿意。

他說，應思考如何尋求台灣整體與長期利益及人民最大福祉，而不是利用這樣的局勢謀求個人政治利益、派系利益與政黨利益，這也是他最不喜歡的地方，並重申自己反對紅媒，也反綠媒。（編輯：李亨山）1080716