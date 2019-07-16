教師團體籲109年軍公教調薪 薪資審議應法制化

（中央社記者顧荃台北16日電）軍公教109年是否調薪，有待行政院長蘇貞昌核定。教師團體今天前往行政院陳情，要求考量重要民生物資漲幅，109年應調薪，且軍公教薪資審議制度應法制化，納入軍公教代表。

行政院人事行政總處10日召開軍公教待遇審議委員會，討論明年軍公教是否調薪，會後將建議案送行政院，由行政院長蘇貞昌做最後決定。

全國教師工會總聯合會（全教總）與各縣市教師工會代表數十人，上午前往政院大門口陳情，高呼「軍公教要調薪」、「百業薪水漲、公教原地踏」等口號，訴求109年軍公教調薪與薪資審議制度法制化。

全教總理事長張旭政指出，民國101年至107年，國內經濟成長率為19.58%，國內受雇者平均薪資成長14.96%，重要民生物資指數上漲14.46%，但軍公教僅於107年調薪3%，且當年重要民生物資就上漲3.3%，調薪幅度遠遠不足；軍公教調薪已是民生問題，行政院應該要決定109年軍公教調薪。

張旭政說，軍公教調薪應有一定的制度，但人總召開的軍公教待遇審議委員會，是依據哪些數據跟理由來決定是否調薪，完全沒有規範和說明，且委員會成員也沒有軍公教代表。

張旭政表示，因此他們訴求軍公教調薪應該要法制化，明確規範調薪委員應參照哪些具體客觀的數據，如重要民生物資漲幅等，作為軍公教調薪依據，成員也應納入軍公教代表，反映軍公教心聲，也避免委員會「黑箱作業」。

隨後張旭政也與各縣市教師工會代表踢倒寫著「調薪審議」的黑色箱子，象徵打破黑箱作業；行政院綜合業務處處長嚴皙苓出面代表收下陳情書，並表示會將訴求如實轉達蘇貞昌。（編輯：趙蔚蘭）1080716