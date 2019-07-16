韓國瑜國政問題書面答覆 綠議員批考試找槍手

（中央社記者王淑芬高雄16日電）將代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜「關於選舉和國政問題會書面報告」說法，加以略過外媒的採訪，今天都引來綠營市議員的批評，包括書面答覆「像是考試找槍手代打」。

國民黨總統初選結束，韓國瑜以壓倒性的民調結果勝出，對於今天出席市政會議遲到逾半個小時，他告訴媒體是因為接連跑了三場公祭。媒體關切國政團隊籌組情形，他表示，身為市長一心一意拼市政，「關於市政，很樂意口頭報告；選舉和國政問題做書面報告」。韓國瑜說明理由是「這樣定位會很清楚、不會雜亂」。

對於「書面答覆未來的國政方向及願景」這樣說法，民進黨市議員林智鴻形容「像是考試找槍手代打」。他指出，韓國瑜在藍營初選國政願景說明會的「塞子」、「棋子」論述讓人不知所云；更質疑到總統選舉時是否要用書面去和對手辯論。林智鴻促韓勿以書面答覆來掩飾對國政的不了解。

至於美聯社在韓國瑜初選勝出的報導提及「台灣在野黨選出了一位『親中的民粹市長』參選總統」，韓國瑜昨晚出席義民廟埕開講時反駁「民粹」說法，他說，台灣人「民心思變」，台灣人越來越聰明，選票會投給可以讓人民過好日子的政黨及候選人。

林智鴻今天則表示，韓一路用仇恨性言語選舉，從市長選舉到選總統，從韓進香港中聯辦，對香港反送中態度模糊消極，讓台灣人及國際都質疑韓「傾中」路線，外媒對韓的質疑有其依據。

對於韓國瑜昨天在記者會後受訪略過美聯社記者有關國防、外交及兩岸的提問。民進黨高雄市議員陳致中在臉書貼文指出，韓的反應讓人質疑是沒有準備好，還是不敢回答，盼總統參選人要經得起人民檢驗。

高雄市政府新聞局長王淺秋對於韓國瑜未答覆美聯社記者提問代為回應，她說，韓國瑜是認為相關問題需要做完整論述、說明，會進一步跟大家報告。

另外，國民黨高雄市議員黃柏霖也為韓國瑜提出辯護表示，韓國瑜支持九二共識、反對一國兩制，兩岸和平共榮符合人民期待。韓以關心庶民生活、倡議庶民經濟獲得認同，不應以此批評「親中的民粹市長」。(編輯:孫承武) 1080716