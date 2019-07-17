因應中國軍演 參謀總長：預置兵力早期預警

（中央社記者王承中台北17日電）參謀總長沈一鳴針對近期中國軍演表示，國軍在應處方面，應規劃相對應的預置兵力，並強化聯合情監偵機制，發揮早期預警功能，確保海疆安全。

中國國防部日前主動發布共軍近日將在東南沿海演習的消息，大陸官媒環球網引述消息人士稱，這次軍演可能是共軍5大軍種全部參演的一次高級別、大規模聯合演習。

根據軍聞社報導指出，沈一鳴16日先後視導海、空軍司令部，代表總統蔡英文、國防部長嚴德發慰勉辛勞，除提出工作指導外，期許官兵戮力戰訓本務工作，提升部隊整體戰力，維護國家安全。

報導指出，沈一鳴16日上午前往海軍司令部聽取簡報，提出工作指導。沈一鳴表示，針對近期中共軍演，在應處方面，應規劃相對應的預置兵力，並強化聯合情監偵機制，發揮早期預警功能，確保海疆安全。

沈一鳴指出，海軍是國際科技軍種，也是維護海權和海防的重要戰力，在人員專業訓練方面，訓練的深度及強度，應予以強化，在安全第一的前提下，逐步完成戰備任務訓練，提升整體作戰效能。

報導指出，沈一鳴在視導空軍司令部時指出，人才培育相當重要，新招募人員不論是士兵、士官或是軍官，在人才培育方面，都有具體的作法，在領導統御及法紀觀念部分，更應運用各項集會時機，宣達軍紀規定與案例，將法紀觀念深植官兵心中；同時，對於新進人員持恆加強教育，杜絕違紀事件肇生，維護國軍優質形象。

沈一鳴並提醒安全的重要，包括飛安、地安、人安及物安，所有的安全工作，希望在風險管控的作為下，按照「程序、步驟、要領」持恆推動，並戮力貫徹，務期達到「零危安、零風險」的目標，確保部隊戰力。（編輯：趙蔚蘭）1080717