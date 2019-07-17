挺吳派力推 藍刪總統兼黨魁條款強化黨中央

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出後，國民黨中常會也通過刪除總統兼任黨主席規定，以及新增黨主席指定5縣市長為中常委，黨內人士分析，此舉將強化黨中央領導和與民意的連結。

國民黨中常委曾文培表示，刪除黨章中規定總統為「當然」黨主席的條款，並非是針對韓國瑜，而是讓黨務運作正常化，未來若總統想當黨主席一樣可以透過既有程序參選，沒有為誰量身訂做的問題，且韓國瑜對黨務不熟悉，或許對韓國瑜來說也是解脫。

不具名常委指出，國民黨原本並無總統兼任黨主席規定，是於2013年在前總統馬英九推動下增訂，目的讓黨政合一。不過，無論是民進黨或國民黨，總統兼任黨主席後都在大選中敗選，可見未必是一件好事。

有黨務人士從憲政角度分析，若總統兼任黨主席，恐透過黨務系統指揮行政院長，讓總統有權無責、行政院長有責無權的問題更嚴重。

國民黨黨章研修小組日前在各地舉辦黨代表座談會，獲得刪除總統兼任黨主席條款的共識，而黨主席吳敦義這次並未投入總統初選，此舉一直被外界視為是吳敦義黨主席保衛戰。

吳敦義黨主席任期將於2021年屆滿，挺吳派中常委認為，按照現有黨章總統兼任黨主席規定，吳敦義2020若輔選成功，就要把黨主席位子讓出，若輔選失敗，吳敦義同樣要辭黨主席負責，「哪有這種道理」。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析，黨政分離或黨政合一各有好壞，黨政合一最怕是多頭馬車，不過以韓國瑜目前狀況，需固守高雄，交由吳敦義處理黨務，也有助於韓國瑜選戰。

此外，為達成組織內造化，吳敦義去年九合一大選勝出後，即提出由15縣市長列席中常會的構想，不過，由於縣市長市政繁忙，出席狀況不佳。

黨內人士擔憂，若將15縣市長都列為中常委，恐會時常發生開會法定人數不足的狀況，因此研議之下改為指定5位縣市長為中常委，可能會先以北部、六都縣市長為主要徵詢對象。

黃子哲認為，縣市長是地方諸侯，由黨主席指定縣市長為指定中常委，將讓黨意跟民意更能接近。此次黨章修正後，將強化黨中央的領導統御以及跟民意的連結，黨中央也將握有更多的籌碼和空間。（編輯：李信寬）1080717