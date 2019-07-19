柯文哲再轟民進黨兩面手法 一邊合作一邊打

台北市長柯文哲19日上午接受媒體訪問，質疑民進黨「一邊跟你說合作、一邊打你」；至於是否選總統，他說，台灣政治不該只有選舉，他發現每個人都很焦慮，只有他最輕鬆。中央社記者謝佳璋攝 108年7月19日

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長柯文哲今天再質疑民主進步黨「一邊跟你說合作、一邊打你」；至於是否選總統，他說，台灣政治不該只有選舉，他發現每個人都很焦慮，只有他最輕鬆。

柯文哲近日頻對民進黨開砲，幕僚前幾天又抱怨中央研究院國家生技園區聯外道路案新台幣8億元預算改由台北市政府買單。

柯文哲上午接受媒體訪問時說：「還要去申請、又給我扣補助款，那算了，我自己出錢做完就算了，還不用跟你申請浪費時間。」

他說，反正要卡就卡，「累積我的怨恨而已」。如果考量台灣整體利益與人民最大福祉，很多問題都能解決，但現在是不同黨就被卡，「我猜（高雄市長）韓國瑜在高雄一定比我更慘」。

此外，出訪聖露西亞的總統蔡英文被問及「白綠合作」可能性時表示，「一時間沒想到這個問題」；柯文哲說，「反正她兩面手法習慣了，一邊跟你說合作一邊打你，反正我也習慣了」。

民意調查顯示民眾不支持柯文哲與韓國瑜帶職選總統，柯文哲表示，「這是一定的啊」、「一天只有24小時，哪有可能」，但坦白講台灣走到這個地方，只有「草包」、「菜包」可選擇，實在很糟糕。（編輯：李明宗）1080719