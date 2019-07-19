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陳菊辦公室：高市應重清疏防洪 別做表面工夫

最新更新：2019/07/19 16:21

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄市長韓國瑜秀雨水下水道清淤成效，總統府祕書長陳菊辦公室今天表示，前市府將資源用於中小排清疏及更基礎防洪排水建設，這才是有效防洪，不是爬下水道這種做表面工夫。

陳菊辦公室上午公布陳菊在高雄市長任內辦理清疏數據，分別是民國105年清疏長度達4219公里、清淤量達5萬6811噸，106年清疏長度達5115公里、清疏量達5萬8554噸，107年清疏長度達5337公里、清疏量達5萬5195噸。

陳菊辦公室指出，這些數據來自高市府環保局溝渠清疏、水利局中小排及雨水下水道清疏數據加總。韓國瑜單單只算雨水下水道一項，這不叫良心，這叫黑心。清淤是每年的例行工作，為了選總統而污衊市府公務員，更是良心何在？

陳菊辦公室表示，在都市計畫區內才叫作雨水下水道，在原高縣區雨水下水道的布建均未達50%，防洪排水系統的主力就是區域排水及中小排。都計區的雨水下水道維護相對良好，所以前市府團隊把資源主力放在更急迫需要處理的中小排清疏，還有更基礎的防洪排水建設，這才是有效的防洪工作，而不是爬下水道這種做表面的工夫。

韓國瑜上午在高市府接見東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會（ICLEI）人員後對此表示，清淤下水道是良心工程，市府能做多少就盡量去做。

他說，原本編列的預算新台幣2500萬元不夠，所以第二預備金又投入3500萬元，總共6000萬元，但市府感覺還是不夠，且高市清淤的工程根據前內政部長李鴻源估計需要兩年的時間，這是一定要做的，市府團隊絕對不會往臉上貼金。

高雄市水利局指出，雨水下水道清淤在105至107年每年編列2500萬元，3年共計編列7500萬元，這3年共計清淤29.7公里、3.4萬噸。而今年至7月15日止已編列6000萬元，今年底前預計清淤39.7公里、3.8萬噸，目前已完成一部分，後續還要清淤25公里。（編輯：戴光育）1080719

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