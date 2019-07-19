更多編輯台推薦新聞：
影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強
運動

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的
生活

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

總統博士論文升等著作確認屬實 教育部提供照片相關資料
政治

總統博士論文升等著作確認屬實 教育部提供照片相關資料

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳水扁擔憂在選前被抓回去 卓榮泰：誤傳誤解

最新更新：2019/07/19 20:26

（中央社記者葉素萍台北19日電）前總統陳水扁說，2020如果選情真的對總統蔡英文不利，有人醞釀不惜建請蔡總統在選前將扁抓回去；民進黨主席卓榮泰今天說，這當中有相當多誤傳或誤解，所有人不應該也不至於有這樣的想法。

另外，對於喜樂島聯盟明天將組黨，卓榮泰受訪強調，「我們都是台灣派」，不應該切割，更不應該有分裂；國民黨與民進黨一個親中一個保台，終極本質絕對不一樣，大家一起合作，可以面對外在、內在威脅，這才是長久保衛台灣的最好方法，他會再繼續加強溝通。

前總統陳水扁17日在其臉書粉絲專頁發文指出，據稱2020如果選情真的對總統蔡英文不利，有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將阿扁抓回去，這樣蔡總統就可以連任成功了！這是否又是有「前科紀錄」的民進黨前主席許信良和民進黨前秘書長洪耀福等的操盤心法。

卓榮泰晚間出席台灣北社募款餐會，他一到餐會現場，先進貴賓室與扁商談10餘分鐘。

卓榮泰稍後接受媒體訪問提到，扁也許有其訊息管道，但這當中應該有相當多的誤傳或誤解，當事人應該有機會能夠充分說明，所有的人不應該、也不至於有這樣的想法。

媒體追問，切割獨派能救蔡總統的民調嗎？卓榮泰說，「我們都是台灣派」，沒有誰切割誰的問題。

卓榮泰提到，他一直想去拜訪扁，但時間有限，他剛訪美回來不久，剛剛親自跟扁聊幾句，扁有很好的意見，他都聽到了；扁認為，民進黨應該有更好贏的策略，「這部分我應該檢討，我們也會加強」；至於是什麼樣的策略，卓榮泰說，他不能公開講。

卓榮泰在北社餐會致詞提到，他剛才坐在扁旁邊，他跟扁說，因為高雄在下大雨，晚上回高雄要小心，扁則提醒他說，此時中央政府更應該幫忙高雄市；卓榮泰說，「這就是陳水扁總統」，執政團隊會記得這樣的提醒，台灣有任何災難，會用同樣疼惜的心，與台灣人民永遠走在一起。

對於獨派相挺「蔡賴配」，卓榮泰受訪提到，民進黨需要內部大團結，也需要社會大對話、大團結，副總統人選由蔡總統斟酌各方面條件、在適當機會時間公布，請大家給蔡總統時間與空間思考。（編輯：林孟汝）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報