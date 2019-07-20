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M1A2T戰車預算明年公開 國防部證實

最新更新：2019/07/20 16:12

（中央社記者王承中台北20日電）國防部發言人史順文今天針對明年是否公開M1A2T戰車預算表示，在美方正式公告及同意供售後，將於明年改列公開預算。據透露，今年國防預算編列約新台幣300億元採購M1A2T戰車。

根據自由時報今天報導指出，為因應多項軍備武器系統的新購，以及進入付款高峰期估算，明年度國防預算額度將突破新台幣3500億元。在美國宣佈售台M1A2T戰車後，相關預算也將在明年度改列為公開預算。

有關M1A2T戰車預算改列公開，史順文告訴中央社記者，M1A2T戰車軍售案於美方正式公告及同意供售後，將依令於後續年度改列公開預算。

有關明年度的國防預算，史順文表示，目前正值109年度預算籌編階段，國防部將配合行政院作業期程，待總預算案公布後，同步說明。

國防部官員透露，今年國防預算中編列約300億元機密預算採購108輛M1A2T戰車。美國國務院日前批准軍售台灣M1A2T戰車相關裝備，總價約新台幣600億元。國防部指出，有關軍售案差額，主因是陸軍規劃「需求項目」與美方發布的「可供售項目」落差所致。

國防部表示，美方公布600億元是指全案可供售項目所需的金額，包括工業合作額度，及提供台灣依需求選購的內容。

國防部曾在去年國慶日發布新聞稿指出，為展現政府自我防衛決心，今年度國防預算為新台幣3460億元，較去年增列183億元，未來將逐年提高國防預算。（編輯：楊凱翔）1080720

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