回應陳芳明發文 柯文哲：自己太有理想

（中央社記者楊思瑞台南21日電）作家陳芳明在臉書發文說，「可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到」。台北市長柯文哲今天上午受訪時表示，自己很討厭政治利益交換，缺點是有時候太有理想。

柯文哲今天預計走訪台南正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安平觀音亭、安平老街、安平開台天后宮等地。他上午在正統鹿耳門聖母廟接受媒體訪問時表示，利用假日到台灣各地看一看，增廣見聞、認識朋友，也是學習之旅。

媒體詢問有關作家陳芳明在臉書上以「政治沒有永遠的朋友」為題發文指出，柯文哲當年選台北市長時，有台大醫生透露台大醫院很多人都投票給柯文哲，目的是希望不要讓柯文哲繼續留在醫院。以及「可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到」等內容。

柯文哲表示，他跟陳芳明很熟，陳芳明是台灣文學的前輩；有時候是理念價值的因素，自己在台灣政界跟很多人不同。他很討厭那種政治利益交換，缺點是太有理想；有時候一些可以妥協的場合都覺得不必。

柯文哲說，像他這些留美派、到國外看過比較多東西、讀比較多書的，會覺得雖沒辦法一天達到，但北美、西歐、北歐，甚至日本這些比較文明的國家，文化是可以學習的。

柯文哲表示，他相信日本政治也有派系，但應該不會有這樣明目張膽的利益交換。他在當台北市長後比較有機會接觸政務，對於像前瞻計畫那種消耗預算的做法就不是很喜歡；明明做不完，但要在短短時間把預算消化掉，浪費的都是國家的錢。

媒體還詢問對高雄市長韓國瑜近日就治水議題與中央發言交鋒的看法。柯文哲說，口水沒有用，每個城市的防洪能力不太一樣，很多事現階段不是一百分，也不是一天兩天就能解決的事；但現在不做，將來還是不能解決。（編輯：陳俊碩）1080721