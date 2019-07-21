總統區域立委選將就定位 藍不分區名單角力

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨28日將舉行全代會正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，黨內完成大部分立委提名後，接下來不分區名單備受矚目。黨務人士說，這是件苦差事，由黨主席吳敦義主掌決定權，對韓國瑜較有利。

韓國瑜在初選民調勝出，28日全代會將正式被提名成為總統候選人，也將與立委舉行聯合造勢，總統和立委就定位後，接下來就要處理不分區立委提名。

有黨內人士私下說，現在各方勢力已開始紛紛請託，韓國瑜初選勝出後，想必接到的推薦名單不斷。但黨務人士表示，不分區立委提名，仍是黨主席有主導權。

「不分區提名是一件苦差事。」黨務人士認為，對於韓國瑜來說，最好敬而遠之，否則難免會有利益交換等傳言，恐對選舉不利。

按照國民黨往例，約在10月左右才會開始處理不分區立委提名，需先在中常會上通過不分區立委選舉提名辦法後，成立審查小組審查外界推薦名單，之後報請主席，再送至中央委員會行使「不同意權」。

黨務人士認為，不分區立委定位和總統選舉應是兩回事，未來會由黨中央綜合考量後，將訂出一個目標，再以此目標找出適合的人選。

黨務人士指出，部分不分區立委表現讓黨內怨聲連連，這也是幾乎每一年全代會都有黨代表提出要將不分區立委的「不同意權」改為「同意權」的原因。

今年也同樣有黨代表提案，要將不分區立委提名行使不同意權改為同意權，但黨務人士說，這實務上並不可行，易淪為像是中常委選舉時的拜票、綁樁，世上沒有一個完美制度，但一定要能趨吉避凶；另外，中常委曾文培也提案，限制不分區立委只能擔任一屆。

黨內也有人認為，不分區立委名單應為黨艱困選區的長期布局，讓不分區立委深耕嘉義、台南等地區，這也是一種考量。國民黨會綜合考量後訂出整體目標，依照往年都是10月開始進行不分區立委提名作業，待全代會開完後，再討論是否提前或延後。（編輯：蘇志宗）1080721