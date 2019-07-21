蔡總統拚連任 8月底完成各縣市競總組織架構

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文競選團隊目前正在進行全國各縣市競選總部籌組工作，將於8月底完成組織架構；另外，預計10月以後成立全國競選總部，等全國總部成立後，再舉辦各縣市總部成立大會。

蔡總統競選總部正在籌組中，將由前行政院副院長林錫耀操盤、前民進黨秘書長洪耀福負責選戰決策，中常委沈發惠擔綱組織。

沈發惠受訪指出，目前正在積極進行全國各縣市競選總部籌組工作，預計8月底完成全國各縣市競選總部的組織架構，正式對外運作；而各縣市的總部成立大會，將晚於全國競選總部。

輔選幕僚說，預計10月以後才會成立全國競選總部。

沈發惠表示，原則上，目前有執政的縣市，由執政縣市長進行整合籌備工作，至於非執政縣市，也會配合立委候選人需求、地方各股勢力，整合發揮最大的戰力。

至於民進黨中央黨部與蔡總統競選總部的合作模式，民進黨主席卓榮泰日前向媒體提到，組織群部分，由民進黨副秘書長郭昆文與總統競總做組織工作對口，民進黨副秘書長林飛帆在文宣政策上與總統競總對口，秘書長羅文嘉則統合整個工作項目。（編輯：蘇志宗）1080721