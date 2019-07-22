柯文哲稱第三航廈未數字管理 桃機研擬解決方案

（中央社記者梁珮綺、汪淑芬台北22日電）台北市長柯文哲今天說，桃園國際機場第三航廈興建沒做數字管理，擺明就是要追加預算，「主事者是誰？出來」。桃園國際機場公司回應，目前已研擬多項解決方案，

桃園國際機場第三航廈由知名英國團隊設計，主體工程流標3次，驚艷造型是棘手問題，若不變更會蓋不下去，而今年初第三航廈才獲行政院同意增加42億元預算，從746.89億元增至789億元，預算不可能再調高。

柯文哲上午出席2019海峽兩岸都市交通研討會開幕式，致詞時表示，桃機第三航廈設計的造型預算比編列的還高，就是沒有財政紀律，「擺明就是要追加預算，這還有什麼好講的，你為什麼允許它發生？主事者是誰？出來！」

桃園國際機場公司回應，第三航廈主體工程3度流標，針對現有預算在執行時會遇到困難，目前已研擬多項解決方案，包括：請設計團隊簡化設計，另近期內也會與可能潛在投標廠商開說明會，請廠商提出工程可行方案，由桃機公司配合。

另一方面，柯文哲表示，台北市推1280交通月票能解決公共運輸許多問題，如接駁公車設立，而他也認為，無人車的出現，會讓前瞻計畫軌道運輸的新台幣6000億元投資泡湯。

柯文哲花了快25分鐘時間致詞，從文官體制被破壞、自己在去年縣市長選舉時經歷競選辦公室被建管處抄掉、台北市交通政策以共享、綠能、E化、安全為主，談到自己的政治理念，如把小問題解決就沒有大問題、尊重SOP等。

他以自己以前在台大醫院任職為例，表示病患會死亡都是因為小事，如護理師換點滴時沒有確實做好消毒，病菌就會沿著點滴爬到病患血液內，所以他訓練護理師的過程相當嚴謹，如同訓練軍隊。

柯文哲也坦承自己是「勇於認錯、拒絕改過」，去年成功連任後有反省自己，最驕傲的事就是競選辦公室被北市建管處抄掉。（編輯：李亨山）1080722