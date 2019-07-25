防堵台俄直航豬瘟漏洞 蘇揆要求加強橫向聯繫

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院長蘇貞昌今天表示，俄羅斯是非洲豬瘟疫區，台俄5月直航，卻到7月才100%檢查來自俄羅斯旅客的手提行李。他要求各部會加強橫向聯繫，絕不容許防疫漏洞，否則嚴格追究責任。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，這半年多來，社會各界對政府落實非洲豬瘟防疫，確保台灣豬產業得以維持，有很高的評價，他也多次要求有關部會要嚴格防守非洲豬瘟，要人給人，要錢給錢，該核定的計畫、員額與設備都儘速批核，但最近兩件事，顯示防疫挑戰依舊嚴峻，各部會仍不得鬆懈。

蘇貞昌指出，第一，台俄自今年5月起恢復直航，但直到7月19日起，才針對也是非洲豬瘟疫區的俄羅斯來台班機實施手提行李100%檢查，顯示非洲豬瘟跨部會防疫聯繫仍有漏洞。

蘇貞昌說，第二是自7月以來，來自中國的豬肉製品查驗出非洲豬瘟病毒陽性的比率往上攀升，可能是之前被感染的豬隻大量儲放到冷凍庫後現在又拿出來加工，代表的是第二波疫情有可能出現。

蘇貞昌表示，他要再次請農委會、財政部、內政部、海委會、交通部等相關部會加強辦理檢疫工作，務必徹底嚴防。各部會間有相關事項也應互相通報，加強橫向聯繫，絕不容許防疫出現任何漏洞，否則嚴格追究責任。政府應守護人民食品安全，保護養豬產業，不負人民期待。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，今天院會中，蘇貞昌對於台俄直航後有2個月的防疫空窗期進行嚴格檢討，蘇貞昌很嚴厲與嚴肅的要求相關部會，一定要加強辦理防疫，也不斷叮囑，絕不容許出現任何漏洞，否則會對相關人員嚴格究責。也再次表達100%檢查、讓防疫沒有漏洞，跟把疫情阻絕於境外，是非常重要的原則。（編輯：林興盟）1080725