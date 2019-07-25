傳發言人系統換將 國民黨：子虛烏有

（中央社記者余祥台北25日電）外傳國民黨發言人系統大換將，國民黨文傳會代理主委程美華今天表示，並無此事，國民黨沒有發布任何人解職的人令，請發文媒體更正。

聯合晚報報導，迎戰2020大選，國民黨文傳系統整軍待發，但卻遭爆發言人系統大換將，前主席洪秀柱時代任黨發言人至今的台北市議員王鴻薇與文傳會副主委洪孟楷都遭拔除發言人職務，23日縣市黨部主委會報介紹發言人已確定不見兩人名字。

程美華表示，國民黨沒有發布任何解職的人事命令，當天縣市黨部主委會報資料上所介紹的發言人，只是說明目前有在執行每天輪班發言的發言人名單，請聯合晚報更正。

國民黨文傳會稍後也發出新聞稿指出，此純屬子虛烏有之事，相關發言系統未有任何變動，也未曾發布任何人解職的人令。

文傳會表示，日前國民黨縣市黨部聯席會所陳述的名單是例行排班之執勤人員，以利於日後相關新聞資訊或發布的聯繫，「有關人事的傳聞，請實事確認，並請發文者更正之」。

距離2020立委大選不到半年，文傳會整軍待發，成立選戰PK小組，每週到立法院黨團開會，決定當周攻防議題。

文傳會也分析每日輿情，透過討論分析的方式找出當天文宣打點與社群媒體發文主題，並組政論節目名嘴群組，提供國民黨政策或大選文宣資料，以利攻防進行。

另文傳會將成立「新媒體文宣執行策略小組」，協助立委參選人蒐集在地輿情，並進行網路大數據分析，力拚國會席次過半。（編輯：李信寬）1080725