更多編輯台推薦新聞：
要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網
國際

要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳發言人系統換將 國民黨：子虛烏有

最新更新：2019/07/25 18:23

（中央社記者余祥台北25日電）外傳國民黨發言人系統大換將，國民黨文傳會代理主委程美華今天表示，並無此事，國民黨沒有發布任何人解職的人令，請發文媒體更正。

聯合晚報報導，迎戰2020大選，國民黨文傳系統整軍待發，但卻遭爆發言人系統大換將，前主席洪秀柱時代任黨發言人至今的台北市議員王鴻薇與文傳會副主委洪孟楷都遭拔除發言人職務，23日縣市黨部主委會報介紹發言人已確定不見兩人名字。

程美華表示，國民黨沒有發布任何解職的人事命令，當天縣市黨部主委會報資料上所介紹的發言人，只是說明目前有在執行每天輪班發言的發言人名單，請聯合晚報更正。

國民黨文傳會稍後也發出新聞稿指出，此純屬子虛烏有之事，相關發言系統未有任何變動，也未曾發布任何人解職的人令。

文傳會表示，日前國民黨縣市黨部聯席會所陳述的名單是例行排班之執勤人員，以利於日後相關新聞資訊或發布的聯繫，「有關人事的傳聞，請實事確認，並請發文者更正之」。

距離2020立委大選不到半年，文傳會整軍待發，成立選戰PK小組，每週到立法院黨團開會，決定當周攻防議題。

文傳會也分析每日輿情，透過討論分析的方式找出當天文宣打點與社群媒體發文主題，並組政論節目名嘴群組，提供國民黨政策或大選文宣資料，以利攻防進行。

另文傳會將成立「新媒體文宣執行策略小組」，協助立委參選人蒐集在地輿情，並進行網路大數據分析，力拚國會席次過半。（編輯：李信寬）1080725

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報