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AIT臉書分享華郵報導 香港抗爭者憂為黑幫目標

最新更新：2019/07/25 20:49

（中央社台北25日電）美國在台協會（AIT）今天在臉書分享華盛頓郵報報導。文中指出，「三合會」黑幫分子歷史以來背後都有中國政府撐腰；香港抗爭者擔心在最近的香港暴力事件中，他們會是下一個目標。

香港21日爆發元朗襲擊事件，大批疑似黑社會背景的白衣人衝入新界西鐵元朗站攻擊反送中示威者與無辜市民，造成45人輕重傷；警方事後遭控不作為。


▲影片來源：華盛頓郵報

AIT今天在臉書分享一篇華郵報導，並在貼文中節錄報導內容。華郵這篇文章指出，「三合會」黑幫分子歷史以來背後都有中國政府撐腰，香港抗爭者擔心在最近的香港暴力事件中，他們會是下一個目標。

這片文章指出，幫派的龍頭被廣泛認為是與中國共產黨有關的傭兵。幾年前，台灣也發生類似事件，當年反中國的示威者占據立法院，卻被前竹聯幫元老張安樂所帶領的黑道毆打驅逐。

報導並引述全球台灣研究所資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）表示：「事實證明，竹聯幫和中國共產黨之間有連結。」

AIT過去幾個月以來，經常透過臉書分享有關中國的國際媒體報導。例如，AIT昨天在臉書上分享華郵的評論「中國加強弱化全球民主體制」。

評論指出：「中國政府的外交政策聲稱不會干涉他國內政，不過，有越來越多的證據顯示，事實並非如此。」實際上，中國共產黨一直加速擴展對發展中國家的介入，目的是為了弱化他國民主機構，製造對中國的經濟依賴，以及阻斷對北京批評的聲浪。（編輯：李信寬）1080725

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