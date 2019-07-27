出席黑客松頒獎 總統期勉公務員：不要怕犯錯

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天出席黑客松頒獎典禮表示，公務部門跳出藩籬與民間團體共同集結智慧、能量，真正地解決政府的問題，讓她最感動，並期勉公務員勇敢去做，不要怕犯錯，只要能讓國家更好，「總統是支持改革的」。

蔡總統下午出席在總統府舉辦的黑客松頒獎典禮，首先由行政院政務委員唐鳳揭曉卓越團隊得獎名單，包括「出巡隊」、「銀髮天使」、「司法院」、「詐貸掏空早知道」、「資料申請小幫手」等5組。

總統致詞表示，看到公務員變得很積極發掘公務上的需求並找團隊來解決問題。解決問題的協力方式，不是傳統編預算、擬計畫、發包、競標等，徵求私人部門的幫助，與私人部門、公司行號、學術單位或個人，變成一個團隊，以夥伴關係在做事，這是非常好的一個模式。

總統說，公務部門能夠跳出藩籬，用平等的、夥伴的姿態，與民間團體共同集結智慧、能量，真正地解決政府的問題，這是她最感動的地方。

總統也告訴全國公務體系同仁，勇敢去做、不要怕犯錯，只要能讓國家更好，如果有什麼犯錯，不會讓大家一次被解決，會有再回來的機會，她是支持改革的。

總統說，今年總統盃黑客松主題是「智慧國家」，總共有超過100件來自各部會、地方政府和民間團隊的提案。這些重要的創意發想和創新能量，都是未來台灣邁向更智慧、更優質國家的重要基礎。

總統表示，未來的時代，政府和民間會有越來越多協力合作的機會，也歡迎對政府有各種建議的朋友，直接提出創新的方案。她相信，更深刻、更多元的公民參與絕對是優化政府治理的不二法門。

針對大家共同關心的社會議題，總統說，也會持續透過公民協力，把政府資料做有創意、有意義的應用及分析，開出有創意的解方，也帶來新方向的指引。

今年第一次舉辦總統盃的「國際松」有來自15個國家、23個團隊共襄盛舉，總統恭喜2組獲得優勝的團隊，來自馬來西亞的Mentadak以及友邦宏都拉斯的CoST，希望未來國內外黑客高手，在技術上、在觀點上都能持續切磋交流，用更多元的創意提案，為世界的永續發展共同努力。

總統提到，在剛結束的「自由民主永續之旅」，她和友邦分享台灣在各領域努力的成果，台灣的資通訊技術創新也獲得相當多的好評。今天看到來自各部會有想法、有衝勁的工作同仁，還有很多民間高手的創意與努力，她為大家的表現感到驕傲，也表達最高肯定。

總統強調，未來會持續和國際社會分享台灣在開放政府領域的努力和成就，同時也用更多具體的行動讓世界知道Taiwan Can Help。

與會者包括總統府副秘書長施克和、國家安全會議諮詢委員李德財、美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）、宏都拉斯透明部長Alfredo Cantero Callejas等各國駐台使節代表。（編輯：楊玫寧）1080727