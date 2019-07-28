是否與郭台銘合作 柯文哲：對台灣有利就可合作[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣28日電）台北市長柯文哲今天到雲林拜廟並與柯粉見面，對於是否與前鴻海集團董事長郭台銘合作，他說，只要對台灣有利就可合作，基於台灣整體利益和人民最大福利，會思考合作。

虎尾慈龍宮今天上午前往六房媽斗南紅壇謁祖進香，邀請柯文哲擔任主祭官，之後由前立委王麗萍及柯粉安排參加地方創生毛巾二代會座談，並在虎尾福安宮與濁水溪柯粉俱樂部見面會，柯粉誓師力挺，昨天已先出動助選車宣傳。

柯文哲是否參選總統尚未表態，即使中國國民黨總統參選人韓國瑜昨天接受政論節目訪問時斷言柯一定參選，柯文哲今天接受媒體訪問時，依舊未鬆口是否參選總統。

當媒體詢問是否與郭台銘合作時，柯文哲稱讚郭台銘是企業霸主，但他又認為，郭台銘對政治是比普通素人還要素，在中國國民黨初選被整成這樣，還有很多要學習。

柯文哲表示，基於台灣整體利益及人民最大福利，會思考合作，只要對台灣有利，就可以合作，郭台銘現在國外還沒回國，等有機會再說；至於柯文哲曾說，郭台銘還沒回答他所提問題，媒體追問是什麼問題，柯文哲並未回答。

至於國安局人員私菸案風波，柯文哲說，沒有太多評論，但可見積弊已深，只是冰山一角，過去不辦現在辦，要辦到什麼程度，可能會辦不下去，若真要辦下去將是大屠殺，國安局和總統府侍衛室的人可能會少一半。

柯文哲表示，政治文化的改造，不是一天可解決，要堅持且咬緊牙關，從小事著手，小問題解決就沒有大問題，文化改造有如風行草偃，要堅持下去才能看出成果。（編輯：李亨山）1080728