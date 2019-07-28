傳黨內建議列不分區名單 吳敦義：會慎重考慮

（中央社記者劉冠廷、王承中、余祥台北28日電）國民黨今天召開全代會，外傳有黨代表建議將黨主席吳敦義列為不分區立委，吳敦義受訪表示，他第一次聽到這個消息，也許有同志希望他能夠做什麼樣的事，他會慎重考慮。

媒體追問，是否有考慮擔任立法院長，吳敦義表示，他現在還沒有接受到這種訊息，反正不急，因為按照過去的慣例，不分區立委是在10月左右才會初步決定。

吳敦義表示，他擔任過第5、6、7屆的南投縣區域立委，從來都沒有當過不分區立委，現在也許有同志希望他能夠做什麼樣的事，他會慎重考慮。

國民黨今天舉辦第20屆第3次全國代表大會，下午的議程，由國民黨副主席曾永權進行黨務報告、國民黨立法院黨團總召曾銘宗進行立法院黨團工作報告。

曾永權提出包括擴大三方平台與「PK小組」功能、籌組中央助選團、分工認養責任區、輔選督導會報、重視網路效應等5大方向。

曾永權說，三方平台由他擔任召集人，成員包括黨中央、智庫、立院黨團與總統候選人競選總部的相關人員，每週定期集會，針對重大議題與政策，凝聚共識形成大選戰略方針；「選戰PK 小組」由現任立委等組成，蒐集選舉情資，針對民進黨施政不力與各項弊端，加強火力打擊，爭取選民支持。

至於籌組中央助選團的部分，規劃由吳敦義領銜，邀請歷任主席、卸任政務官、立法委員及學者專家組成，巡迴全國各地站台助講；另由中常委、中央委員、縣市長及縣市議員認養輔選責任區，擴大輔選動能。

曾永權也提到強化重視網路效應，要努力經營各種新媒體，包括社群網站、即時通訊軟體，以及各種網路直播平台。

曾銘宗在進行立法院黨團工作報告時表示，民進黨準備在下會期推動「中共代理人」的相關修法，未來若通過相關修法，不但違反新聞、言論自由，也會限制民間交流，國民黨團下會期一定力擋這不合理的修法。

曾銘宗說，下會期主要的工作重點，黨團會轉化成輔選總統、立委候選人的平台，希望達成黨中央交付的任務，讓2020年國民黨重返執政，立委過半。（編輯：蘇志宗）1080728