馬英九盼韓郭坐下來談 主張不同仍可合作

（中央社記者余祥台北2日電）外傳前鴻海董事長郭台銘將與台北市長柯文哲合作，角逐2020總統大選，前總統馬英九今天說，盼國民黨總統參選人韓國瑜與郭台銘有機會坐下來好好談，兩人主張不完全一樣，但還是可以合作。

柯文哲籌組台灣民眾黨，瞄準2020大選，並定調若郭台銘選、柯則不選；郭台銘雖已於7月31日返台，但他本人至今未公開回應郭柯合作可能性。

國民黨黨內盼黨高層出面整合，不過，針對媒體詢問，是否已與郭台銘聯繫，馬英九和國民黨主席吳敦義今天都未正面回答。

馬英九出席「小林村的這些人那些事：不能被遺忘的美好村落」新書發表會，會前媒體詢問，是否擔心黨內整合破局，馬英九說，他們都很關心。

媒體二度詢問在郭台銘回國後，是否已經聯絡上，馬英九僅說，很希望郭台銘能夠支持黨的團結，也希望大家有機會坐下來好好談，尤其是韓國瑜。

媒體再問，郭台銘是否不接他的電話，馬英九說，接不接電話不重要，重要的是郭台銘願不願意跟韓國瑜見面。至於是否願當解鈴人，馬英九說，如果他幫的上忙他很願意。

馬英九說，郭台銘在意自己的理想能否為台灣服務，雖然韓國瑜和郭台銘兩人主張不完全一樣，但還是可以合作。

至於外傳郭台銘與韓國瑜有心結，馬英九說，競選過了，難免會有心結，但既然人選已經出爐，大家應該尊重體制，團結起來，打勝2020這一仗。

吳敦義今天參加中華華藏淨宗學會舉辦中元祭祖消災祈福三時繫念法會，針對郭柯合作傳言，他表示，現在各種訊息都有，要確認後才能處置，不能有風吹草動就發聲、評論，這樣不好。

吳敦義強調，任何政黨都要團結，才能獲勝，如同去年國民黨在九合一大選中，贏得全面勝利，希望明年1月11日總統與立委選舉，也能有好的基礎，有好的成績，「我希望唯一總統候選人就是韓國瑜」。

媒體追問是否有與郭台銘聯繫，吳敦義僅回，謝謝。（編輯：林興盟）1080802